Moteur de découvertes, TikTok redessine le paysage musical

Dénicheuse de talents bruts et moteur infini de tendances, l'application au milliard d'utilisateurs et utilisatrices TikTok transforme l'industrie de la musique en profondeur, obligeant les artistes et les maisons de disques à composer avec ses ambitions.

En quelques années, elle a fait passer des personnes inconnues, comme le chanteur Lil Nas X, de l'ombre à la lumière – son morceau Old Town Road devenant le plus vendu de l'histoire aux États-Unis – et a fait décoller des carrières, comme celle de la rappeuse Doja Cat.

D'abord déroutées par l'arrivée de ce nouvel acteur dans le paysage, les puissantes maisons de disques n'ont eu d'autre choix que de signer des accords de licence avec TikTok et d'en faire un levier central de leur stratégie marketing.

Quand une plateforme innovante apparaît, on comprend aisément que les ayants droit soient mal à l'aise , reconnaît, auprès de l'AFP, le directeur musique de TikTok à l'international, Ole Obermann.

À la suite de son explosion mondiale lors du premier confinement, l'application chinoise de vidéos courtes – baptisée au départ Musical.ly – est en effet devenue le premier moteur de découvertes musicales chez les jeunes.

En 2021, 75 % de ses utilisateurs et utilisatrices ont découvert de nouveaux morceaux sur TikTok, et 175 de ces morceaux se sont hissés dans le classement américain du Billboard Hot 100, indique la firme.

Une 2e vague de succès pour Stromae sur TikTok

Son secret : un puissant algorithme, capable de sonder avec précision les goûts musicaux des personnes abonnées et de leur livrer une sélection de vidéos adaptée.

À l'été 2021, les jeunes aux États-Unis se sont enflammés pour un remixage ralenti du titre Alors on danse, de l'artiste belge Stromae, reproduisant des millions de fois une chorégraphie imaginée par l'influenceur Usim Mango.

Dix ans après sa sortie, la popularité du titre a explosé en streaming , explique à l'AFP Jean-Charles Mariani, directeur de la stratégie numérique d'Universal Music France, surtout auprès des jeunes, avec quasiment 30 % qui écoutaient ce titre pour la première fois .

Le succès des morceaux sur l'application, en effet, se répercute sur les plateformes de diffusion en continu (Spotify, Deezer), où les deux tiers des utilisateurs et utilisatrices réécoutent les chansons découvertes sur TikTok.

Et 72 % d’entre elles associent même directement des titres aux défis de danse, qui deviennent viraux sur l'application, les qualifiant de musiques TikTok .

Un tremplin pour des artistes

Ces derniers mois, l'application a redonné une jeunesse à des tubes comme Dreams, de Fleetwood Mac (1977), ou Rasputin, de Boney M (1978). Elle a aussi permis à des musiciennes et musiciens indépendants, comme l'auteur-compositeur londonien Tom Rosenthal, d'obtenir une audience colossale.

Ses ballades mélancoliques Home et Lights Are On ont été utilisées dans plus de 1,6 million de vidéos sur l'application, un séisme dans sa carrière, a dit le musicien à l'AFP.

Certains artistes soulignent toutefois un risque d'uniformisation musicale sur TikTok, l'algorithme privilégiant des productions pop ou hip-hop parfois formatées, susceptibles de capter l'attention des internautes en une poignée de secondes.

Après des débuts conflictuels et des menaces de poursuites pour manquements au droit d'auteur, des maisons de disque comme Universal, Sony et Warner ont obtenu la signature de contrats de licence avec TikTok pour monnayer l'usage de leur catalogue.

Envisager une stratégie de rayonnement sans TikTok serait une erreur aujourd'hui , reconnaît Jean-Charles Mariani, Universal s'appuyant sur ce levier afin d' élargir l'audience de ses artistes auprès des jeunes.

Dès lors, les maisons de disques adaptent leurs stratégies marketing aux codes et aux formats TikTok, en rebondissant sur des tendances émergentes ou en faisant appel à des influenceurs et influenceuses qui ont des affinités culturelles communes.

Pour le musicien Tom Rosenthal, le succès de l'application peut, à l'inverse, permettre aux artistes de s'affranchir de la dépendance envers les grandes maisons de disques en nouant un lien plus direct avec les fans.

C'est une évolution dévastatrice pour les étiquettes, qui croient être les seules capables de propulser un artiste , se réjouit-il.

TikTok prend toutefois de plus en plus des airs d’étiquette musicale, en proposant un nouveau service de promotion de créatrices et créateurs émergents baptisé SoundOn.

C'est encore le début [...], mais il est certain que nous pouvons jouer un rôle plus direct dans la découverte de nouveaux talents , reconnaît son directeur musique, Ole Obermann.