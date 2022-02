Quatre hospitalisations liées à la COVID-19 en moins au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Selon les données publiées vendredi par le ministère de la Santé et des Services sociaux, il y a 61 personnes hospitalisées en ce moment dans les cinq hôpitaux dédiés de la région. Il s'agit d'une baisse de quatre par rapport à la veille.

Le sommet avait été atteint le 22 janvier avec 96 hospitalisations. Six personnes se trouvent aux soins intensifs.

Ceci comprend également les personnes rétablies de la COVID-19, mais qui sont toujours hospitalisées. D’après les statistiques provinciales, 47 % des nouvelles hospitalisations comptabilisées jeudi avaient la COVID-19 comme diagnostic principal.

Du côté de la vaccination, un rebond a été observé jeudi au Saguenay-Lac-Saint-Jean avec 1038 doses administrées, dont 814 doses de rappel. Un certain ralentissement avait été observé récemment.

Les autres données du bilan quotidien ne sont cependant pas disponibles en raison d'une panne informatique sur le site Internet de l'Institut national de la santé publique du Québec.