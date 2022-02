150 participants attendus pour la troisième édition du Raid du fjord

L’organisation avait fixé une limite de 250 participants à l’automne pour sa troisième édition, mais a décidé après les Fêtes de fermer les inscriptions.

On voulait s’assurer de pouvoir tenir l’événement, dans le cadre de la vague de COVID qu’il y avait, qui, on le savait, allait peut-être diminuer progressivement, mais on voulait être certain de pouvoir accueillir tous ceux qui étaient déjà inscrits , explique Ismaël Raymond, responsable des communications et du marketing pour l’événement.

Pour limiter les contacts, six groupes de 25 personnes ont été formés. Chaque groupe sera transporté dans des navettes à partir de La Baie jusqu’au Chalet des loisirs de Saint-Félix-d’Otis, où le départ aura lieu vers 11 h 30 pour le parcours de 35 kilomètres.

Les participants traverseront le lac Otis, avant d’emprunter le sentier Jean et le Vieux-Chemin pour se diriger vers le site de la Nouvelle-France. Ils poursuivront ensuite sur les glaces du fjord, jusqu’au village de pêche de Grande-Baie, avant d’emprunter la piste cyclable en direction du pavillon des Croisières de La Baie.

C’est un parcours inédit et tout à fait unique, parce que c’est la première fois bien sûr qu’on met en place ce parcours-là dans le cadre du Raid du fjord , souligne Ismaël Raymond. L’organisation compte d’ailleurs proposer chaque année un nouveau parcours.

Pierre Lavoie est le président d'honneur de l'événement, pour une deuxième édition. Ismaël Raymond, responsable des communications de l'événement, apparaît à gauche. Photo : Avec l'autorisation du Raid du fjord

Une quarantaine de compétiteurs

Les organisateurs ont dû laisser tomber le volet familial, qui proposait cette année une initiation au vélo à pneus surdimensionnés sur le lac Otis.

La majorité des participants sont inscrits au volet participatif. Une quarantaine de cyclistes sont inscrits au volet compétitif. L’événement a aussi réservé un volet aux participants ayant un vélo à assistance électrique.

Plusieurs dizaines de participants proviennent de l’extérieur de la région , précise Ismaël Raymond.

Les conditions s’annoncent belles pour les cyclistes sur le fjord. On est très confiant, parce qu’on a, d’abord, une belle base, de la belle glace cette année due au froid, alors toutes les conditions sont sécuritaires, pour qu’on puisse aller de l’avant , souligne-t-il.

Des parcours alternatifs ont été élaborés, si jamais des fissures apparaissent sur le parcours avant l’événement.

Les cyclistes sont attendus de 14 h à 16 h au point d’arrivée. Le public n’est toutefois pas admis au départ et à l’arrivée, pour éviter les rassemblements.

Une équipe du magazine québécois SkiPresse accompagnera d’ailleurs Pierre Lavoie, qui est le président d’honneur du Raid du fjord, pendant le parcours. L’équipe de tournage profitera également de son passage dans le secteur pour s’intéresser au ski de haute route au Bas-Saguenay.

Pierre Lavoie avait également été le président d’honneur de la deuxième édition de l’événement, qui avait dû être remplacée par une édition virtuelle.