Saint-Laurent : les trois entraîneurs arrêtés obtiennent une libération sous caution

Un juge de Montréal a ordonné vendredi que les deux entraîneurs de basketball féminin de l'école secondaire Saint-Laurent qui ont été arrêtés la semaine dernière et qui étaient toujours détenus soient relâchés pour la suite des procédures judiciaires intentées contre eux.

Arrêtés la semaine dernière en même temps qu'un troisième entraîneur et accusés d'avoir commis des crimes sexuels à l'encontre de deux élèves, Daniel Lacasse et Robert Luu ont retrouvé leur liberté en payant une caution et en promettant de se plier à plusieurs conditions.

Ils n'auront pas le droit, par exemple, de contacter les victimes alléguées, de se rendre dans une école ou même de se retrouver en situation de confiance ou d'autorité à l'égard de mineurs.

L'enquête sur cautionnement de Robert Luu s'était déroulée mardi et mercredi. Le juge Yves Paradis avait pris l'affaire en délibéré. Daniel Lacasse, lui, n'a pas eu à subir son enquête sur remise en liberté : la Couronne a pris acte de la décision du juge et s'est entendue avec l'avocat de la défense sur une série de conditions.

Le troisième accusé, Charles-Xavier Boilard, avait déjà été libéré sous caution la semaine dernière après s’être engagé lui aussi à respecter plusieurs conditions.

Les trois entraîneurs sont maintenant libres de leurs mouvements en attendant la suite des procédures judiciaires intentées contre eux. Photo : Radio-Canada

Daniel Lacasse, 43 ans, Charles-Xavier Boislard, 43 ans, et Robert Luu, 31 ans, ont été arrêtés le 2 février dernier pour une série de gestes de nature sexuelle qui auraient été commis à l’endroit d’au moins deux anciennes membres de l'Express, l'équipe sportive de l’école secondaire Saint-Laurent.

Ils ont comparu de manière formelle le lendemain.

Les deux victimes qui ont porté plainte à la police auraient été l’objet de plusieurs agressions entre 2008 et 2017.

Daniel Lacasse fait face à un chef d’exploitation sexuelle; Robert Luu est accusé d’agression sexuelle, de contacts sexuels et d’incitation à des contacts sexuels; et Charles-Xavier Boislard doit répondre à des chefs d’agression sexuelle, de contacts sexuels, d’exploitation sexuelle et d’incitation à des contacts sexuels.

Plusieurs détails ont été révélés lors des enquêtes sur cautionnement des accusés. Ceux-ci ne peuvent toutefois pas être rapportés ici en raison d’une ordonnance de non-publication décrétée par le juge.

Des allégations sur le climat social qui règne à l'école Saint-Laurent ont été rapportées dans les derniers jours. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

L’arrestation des trois hommes a fait grand bruit dans le milieu scolaire, mais aussi sportif, dans la mesure où les accusés sont réputés pour leurs qualités d’entraîneur, notamment Daniel Lacasse, qui a permis à plusieurs joueuses de basketball d’atteindre les ligues américaines.

La police de Montréal, qui soupçonne l’existence d’autres victimes dans cette affaire, a publié un communiqué pour inciter des personnes qui auraient elles aussi été victimes ou témoins de gestes similaires depuis 2005 à communiquer avec ses enquêteurs.