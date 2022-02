Le nombre de cas de COVID-19 poursuit sa baisse dans les RPA de la région

Après un sommet de 274 cas actifs atteint le 24 janvier, il y en avait plutôt 163, selon les données publiées vendredi par le ministère de la Santé et des Services sociaux et compilées par Radio-Canada. Il s’agit cependant d’une augmentation de sept cas par rapport à la veille.

De nouvelles éclosions ont touché quatre résidence privée pour aînés RPA cette semaine, dont la plus importante compte 23 cas actifs à Dolbeau-Mistassini.

Jusqu’à maintenant au cours de la cinquième vague, 11 décès ont été rapportés dans les résidence privée pour aînés RPA depuis décembre dans la région.

Actuellement au Québec, parmi les éclosions actives dans les résidence privée pour aînés RPA , il y a eu 95 décès sur 47 251 cas rapportés. Rappelons d’ailleurs que les résidents des résidence privée pour aînés RPA font partie des groupes prioritaires qui ont accès aux tests de dépistage PCR dans les cliniques.

Évidemment, le nombre de cas dans les résidences ne brosse pas le tableau complet de la situation des personnes âgées dans les résidences, alors que les impacts de l'isolement sont importants.

Dans les CHSLD

Du côté des Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD , c’est également à Dolbeau-Mistassini où le plus de cas actifs se trouvent au même endroit. Le Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD Oasis a présentement 17 cas actifs parmi les résidents, dont 13 nouveaux en trois jours.