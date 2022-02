Fonctionnaire volontaire en santé : « Je me sens vraiment utile »

Franchement, je me sens vraiment utile, oui. Ça permet [aux préposés aux bénéficiaires] de souffler un petit peu et en bout de ligne, je pense que c'est bien pour la qualité de vie des résidents aussi , confie le conseiller en communication en entrevue à l’émission Première Heure.

Tout en poursuivant à temps plein ses fonctions au ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles, Olivier travaille une fin de semaine sur deux en tant qu’aide de service au Centre d’hébergement Hôpital général de Québec.

Le 14 janvier, le gouvernement Legault a encouragé les fonctionnaires à devenir temporairement des aides de service afin d'épauler le personnel soignant. (Archives) Photo : getty images/istockphoto / OZANKUTSAL

Après avoir suivi une formation en ligne de quelques heures, le fonctionnaire a effectué son premier quart de travail le 22 janvier. Il exécute différentes tâches qui ne requièrent pas de formation particulière telle que le ramassage des cabarets après les repas, le changement de la literie et la distribution des collations.

« J'aide aussi pour les repas : servir les cabarets, mettre les tabliers aux résidents, les aider à se laver les mains [...] S'ils ne sont pas dysphagiques, j'ai le droit de les aider à manger. » — Une citation de Olivier Poulin, fonctionnaire et aide de service volontaire en centre d’hébergement

Avant même d’entendre l’appel à la solidarité lancé par le gouvernement Legault aux employés de la fonction publique au plus fort de la cinquième vague de COVID-19, au Québec, Olivier avait décidé d’apporter son aide au réseau de la santé en s’inscrivant sur le site Je contribue! , qui s’adresse à la population en général.

Envie de se sentir utile

Je me suis dit : "bien oui, pourquoi pas? J'ai le temps et je commence le Nouvel An en ayant envie de me sentir plus utile dans le contexte actuel." J'avais mon emploi à temps plein, mais je me suis dit que le soir, la fin de semaine, j'aimerais ça donner un petit coup de main.

Quand le Conseil du Trésor a sollicité l’aide des fonctionnaires, le 14 janvier, il s’est aussitôt porté volontaire.

Olivier Poulin raconte avoir commencé la nouvelle année avec l’envie d’aider son prochain. Photo : Radio-Canada / Israël Tanguay

Bien qu’il n’ait que deux fins de semaine de travail à son actif et qu’il exécute des tâches relativement simples, Olivier Poulin a l’impression que ses nouveaux collègues sont reconnaissants de sa contribution.

Les gens sont contents qu'on soit là et puis c'est sûr que ça leur donne un petit soulagement. Ils sont moins surchargés grâce à notre présence à nous, les aides de service , souligne-t-il.

« Je lève mon chapeau aux gens qui font ça à temps plein, franchement. C'est vraiment une vocation et ils sont pleins de patience et très professionnels. » — Une citation de Olivier Poulin, fonctionnaire et aide de service volontaire en centre d’hébergement

Des moments précieux

N’étant pas autant sollicité que ses collègues préposés aux bénéficiaires, Olivier a parfois l’occasion de passer un peu de temps auprès des résidents du centre d’hébergement. Des petits moments qu’il affectionne particulièrement.

Il y a une dame qui est arrivée récemment. Elle capote sur la chanson française. Charles Aznavour [joue] en permanence, presque, dans sa chambre, et quand je passe devant, bien, on fait un petit duo , raconte le volontaire.

Olivier Poulin travaille une fin de semaine sur deux au Centre d’hébergement Hôpital général de Québec. Photo : Radio-Canada / Israël Tanguay

Une autre fois, après le repas, il est allé chercher des casse-tête et a commencé à en faire un, avant d’être imité par un résident de 97 ans venu s'asseoir à ses côtés.

J'ai fait faire un casse-tête à quelqu'un qui est presque centenaire. Il y a des beaux moments comme ça pour venir contrebalancer un peu le fait que ça reste parfois un peu difficile comme ambiance , poursuit Olivier, qui n’en aime pas moins son expérience.

C'est un autre univers, ça nous ground un peu, ça nous ramène à une certaine réalité [...] je trouve ça très enrichissant , conclue-t-il.

Avec la collaboration de Sandra Lalancette, de Claude Bernatchez et de Raphaël Beaumont-Drouin