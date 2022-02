Ces frais qui gonflent vos factures d’électricité

Quels sont tous ces frais sur la facture?

En plus de la consommation individuelle, les Albertains doivent payer pour la livraison de l’électricité du lieu de production jusqu’à leur résidence, explique Joel MacDonald, le fondateur d’un site Internet de comparaison des tarifs d’électricité energyrates.ca.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Ventilation du coût de livraison :

Frais de transmission qui couvrent, en gros, les lignes à haute tension de l’Alberta. Ces frais sont liés à votre consommation individuelle et, selon la Commission des services publics de l’Alberta, ils peuvent représenter de 13 % à 23 % de votre facture.

Frais de distribution qui couvrent le coût du réseau secondaire comme les sous-stations électriques et les pylônes. Une majeure partie de ces frais est fixe. En général, ils représentent de 24 % à 52 % de votre facture.

Les municipalités peuvent également demander aux fournisseurs électriques de payer pour l’utilisation des terres municipales. Ces frais municipaux se reflètent également sur votre facture.

Certaines factures vont aussi inclure un coût appelé rate rider pour combler la différence entre le coût estimé de livraison de l’électricité et le coût réel.

Ces montants sont gérés par la Commission des services publics de l’Alberta, qui s’assure chaque année que les demandes des entreprises sont raisonnables, précise M. MacDonald.

Pourquoi les frais augmentent?

Selon les données de l’organisme de protection du consommateur, le Utilities Consumer Advocate, les frais de transmission ont fortement augmenté depuis 2004. En fonction du fournisseur, ils ont été multipliés par 5 ou 6.

Facture mensuelle moyenne des frais de transmission pour les particuliers en Alberta Photo : Utilities Consumer Advocate

Plusieurs fois interrogé à ce sujet, le premier ministre Jason Kenney a justifié cette augmentation par des décisions prises il y a plus de dix ans et, selon le doyen de la faculté d’affaires de l’Université de l’Alberta Joseph Doucet, il a raison.

Face à l’augmentation de la population et au développement industriel, notamment dans les sables bitumineux, le gestionnaire du système électrique de l’Alberta (Alberta Electric System Operator ou AESO) a recommandé le renforcement des infrastructures.

En 2012, deux nouvelles lignes à haute tension de plusieurs milliards de dollars ont été approuvées pour relier Calgary et Edmonton.

La nécessité de construire de nouvelles lignes à haute tension avait fait débat dans les années 2010, mais une commission indépendante avait conclu à leur utilité. Photo : Radio-Canada

Sauf qu’en 2014-2015, la chute des prix du pétrole a stoppé la croissance de la population albertaine et de l’économie. Il y a donc moins d’industries et de consommateurs qu’anticipés pour amortir le coût de ces infrastructures.

Nous avons peut-être trop construit , conclut M. MacDonald.

Il souligne toutefois que les consommateurs ont tendance à se focaliser sur ces frais alors que ces derniers mois, la hausse des factures est due à plusieurs facteurs comme la vague de froid de la fin décembre et la hausse des prix du kilowatt d'électricité. Nous avons 1500 exemples de factures d'électricité sur notre site et les frais de livraison atteignaient en moyenne 117$. Les frais de consommation avoisinaient les 196$. On voit donc bien qu'en ce moment, la plus grosse portion de notre facture vient de notre consommation , nuance-t-il.

Paye-t-on plus en Alberta qu’ailleurs?

Chaque province est particulière et il faut faire attention aux comparaisons compte tenu de la taille de la population et de son étalement , prévient M. Doucet.

La Régie de l’énergie du Canada a toutefois un outil en place pour comparer les factures par province en fonction de votre consommation d’électricité. Les données datent de 2020.

Pour une consommation mensuelle de 600 kWh, la facture albertaine se situait dans le milieu du tableau.

Ces frais de distribution vont-ils diminuer un jour?

Théoriquement, ils pourraient diminuer une fois que ces infrastructures ont été payées, selon Joseph Doucet. Les paiements qui sont exigés des consommateurs sont, en quelque sorte, comme des paiements d’hypothèque , compare-t-il.

Sauf que comme l’explique M. Doucet, le réseau électrique doit continuellement être maintenu en état, ce qui entraîne toujours un coût.

À lire aussi : L’Alberta et l'immense défi de la transition énergétique

De plus, le réseau doit aussi s’adapter aux changements de population et de sources d’énergie. Les centrales au charbon sont remplacées progressivement par de la production d’électricité à partir du gaz naturel, de l’éolien et du solaire. Ces installations sont à des endroits géographiquement différents.

AESO a publié plusieurs scénarios d’évolution de la production électrique. Un prévoit un changement nécessaire du réseau qui se traduirait par des frais additionnels de 1 $ à 2 $ sur la facture des Albertains.

Le gouvernement peut-il aider?

Une pétition qui a recueilli plus de 60 000 signatures demande à la Commission des services publics d’exiger la réduction des frais de livraison de l’électricité.

Le premier ministre de l'Alberta, Jason Kenney, a qualifié les frais de livraison de l'électricité de « casse-pieds » et « punitifs ». Photo : Radio-Canada

Pour sa part, le premier ministre Jason Kenney a évoqué la possibilité de mettre en place un rabais sur le gaz naturel, mais rien pour l’électricité.

Réduire votre facture serait un jeu à somme nulle. Nous utiliserions vos impôts pour subventionner les coûts de transmission , a-t-il expliqué en septembre, lors d’une diffusion en direct sur sa page Facebook.

Joel MacDonald rappelle toutefois que même si vous ne pouvez pas agir sur les coûts fixes de votre facture, de nombreuses astuces existent pour amoindrir le prix payé et la consommation.