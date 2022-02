Manifestation à Ottawa : les citoyens s’organisent et expriment leur ras-le-bol

Une injonction visant les camionneurs a été acceptée lundi dernier afin de leur interdire de klaxonner dans le centre-ville. Un recours collectif de près de 10 millions $ contre les organisateurs de la manifestation a aussi été mis sur pied par une citoyenne.

Selon l'avocate qui représente la plaignante, Emilie Taman, ce recours témoigne bien de la mobilisation citoyenne qui s'organise en opposition aux manifestants. Elle affirme que plusieurs résidents l’ont contactée et qu'ils sont encore plus nombreux depuis la demande d'injonction.

Mme Taman a cependant ajouté que cette mobilisation se faisait dans l'ombre, puisque les gens ont assez peur de se présenter comme contre les manifestants .

On fait face à une situation assez rare, selon Mme Taman, puisque les citoyens sont placés en confrontation avec les manifestants, alors qu’habituellement, cette tâche d’opposition revient au gouvernement.

« Il faut envoyer un message aux gens qui veulent s’implanter dans notre ville pour nuire aux gens de façon sérieuse que ça ne va pas être toléré, que les citoyens ne le tolèrent pas. » — Une citation de Emilie Taman, avocate

contre-manifestation

Cela pourrait être encore long avant que les procédures judiciaires n'aboutissent. En attendant, les résidents de la capitale nationale se font de plus en plus vocaux.

Une contre-manifestation a été organisée. Elle aura lieu ce samedi, au parc Lansdown. Il s'agit du premier vrai rassemblement contre l'occupation, selon Sam Hersh du collectif Horizon Ottawa. Entre 50 et 75 bénévoles seront chargés d'assurer la sécurité des marcheurs.

M. Hersh soutient que le manque de leadership est à l'origine de la mobilisation citoyenne.

Tout le monde commence à voir comment les institutions démocratiques ont échoué, elles ne nous ont pas vraiment aidés pendant cette crise, à l'exception de quelques élus , a-t-il expliqué.

Aller à la rencontre des manifestants

Simon Lespérance est professeur de physique au Cégep de l’Outaouais. Cette semaine, il est allé à la rencontre des manifestants anti-mesures sanitaires, pancarte et statistiques en main, pour tenter de leur expliquer pourquoi le vaccin contre la COVID-19 est sécuritaire.

Selon lui, les gens qui choisissent de ne pas se faire vacciner une fois qu’ils ont obtenu de l’information fiable ne représentent pas un problème. Il s’inquiète plutôt de ceux qui ont choisi la désinformation et des sources douteuses pour faire leur choix.

Je veux que les gens fassent un choix de la bonne façon, qu’ils ne soient pas désinformés , a-t-il indiqué en entrevue.

Simon Lespérance s'est donné pour mission d'expliquer aux manifestants que le virus est un véritable danger, pas le vaccin. Photo : Radio-Canada

Il y a plein de gens qui pensent qu’il y a des ingrédients dangereux dans les vaccins, ils pensent qu'il y a des complots avec les vaccins, ils pensent que les vaccins tuent , a-t-il énuméré. Ils pensent que vous les médias, vous cachez cette information, moi je ne pense pas.

« Ce qu’on voit avec les statistiques, c’est que le vaccin aide. » — Une citation de Simon Lespérance, professeur au Cégep de l'Outaouais

Ce dernier ne s'attend pas à convaincre qui que ce soit. Je veux essayer de semer un doute dans leur esprit par rapport au vaccin , a-t-il plutôt mentionné. Il souhaite offrir de l'information fiable aux manifestants et échanger avec eux pour comprendre leurs craintes afin de les combattre.

Jusqu'à maintenant, les conversations qu'il a eues ont été agitées, il a reçu des insultes, mais certains manifestants sont plus respectueux que d'autres. Il y a beaucoup de sophismes, c’est le festival de l’anecdote , a souligné M. Lespérance.

Nicolas, un manifestant anti-mesures sanitaires, a discuté avec le professeur. Questionné sur ses motivations à s'engager dans un dialogue du genre, il a laissé entendre qu'il fallait se parler, que c'était important.

« On doit recommencer les relations, il y a des familles brisées, des amitiés brisées. Qui connaît la vérité ? Alors pour moi, c’est important de se parler. » — Une citation de Nicolas, manifestant anti-mesures

Il reconnaît que cela demande beaucoup de courage et a accepté de discuter avec M. Lespérance parce qu’il est respectueux et qu’il arrive avec des statistiques sur une pancarte et non pas des insultes .

L'échange s'est déroulé rondement. Puisqu’il a un background en science, j’aurais besoin des références , a-t-il cependant souligné avant d'ajouter que les statistiques pouvaient toujours être manipulées. Je ne suis pas convaincue.

Avec les informations de Christian Milette et Fiona Colienne