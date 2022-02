Le long parcours du conseiller Raïs Kibonge jusqu’à Sherbrooke

Le conseiller et maire suppléant de Sherbrooke, Raïs Kibonge, a parcouru un long chemin avant de faire son nid en Estrie. S’il vit aujourd’hui une vie épanouie dans la région, celle-ci n’a pas toujours été un long fleuve tranquille. Premier Noir élu au conseil municipal, il a eu un passé parsemé de grandes épreuves. Portrait d’un homme en perpétuel mouvement.

Natif de Bukavu en République démocratique du Congo, Raïs Kibonge est arrivé à Montréal à l’âge de 20 ans avec son frère et ses trois sœurs pour fuir cette région de l’Afrique centrale marquée par des conflits sanglants.

Quand je me suis installé ici, je faisais des blagues avec mes amis en disant : "Moi et Jacques Cartier, même combat. Aller simple pour le Canada" , dit-il en riant.

Si Raïs Kibonge n’est jamais retourné dans son pays natal, c’est que les souvenirs qui y sont rattachés sont marqués au fer rouge. Venant d’une ville qui a vécu le ressac du génocide du Rwanda, le pays voisin, son adolescence a été bouleversée par l’insécurité et l’instabilité. Dans son esprit, il sépare sa vie africaine en deux périodes : l’avant 1996 et l’après.

Avant 96, c’est l’enfance, c’est la protection par les parents, c’est une vie tranquille, où on a hâte à la fin de semaine pour pouvoir écouter des Disney ou des films. Mes deux parents étaient des fans de science-fiction. C’était beaucoup Star Trek, Star Wars. C'était comme protégé , se souvient-il avec nostalgie.

Toute la famille de Raïs est réunie pour célébrer le baptême de son petit frère en 1990. Photo : collection: Raïs Kibonge

Alors qu’il a seulement 8 ans, en 1994, il entend les échos d’une tragédie horrible qui frappe le pays voisin à l’est : le génocide au Rwanda. Mais il est encore un jeune enfant qui n’a pas encore conscience de tout ce qui se passe. La crise humanitaire qui touche le Rwanda aura vite fait de se déplacer vers son pays, qu’on appelle à l’époque le Zaïre. Une simple rivière sépare Bukavu des horreurs qui se déroulent de l’autre côté.

À partir de 96, c’est comme si la vie nous rattrape. Il y a la guerre, l'instabilité. Ça rentre dans la face. La ville est paralysée. Les gens fuient. C’est les amis qui ne rentrent pas à l’école et c’est parce qu’ils se sont fait ramasser et sont devenus des enfants soldats.

La suite sera une succession de déplacements, selon les dangers du moment, dans un pays aux prises avec une guerre sanglante qui fera des dizaines de milliers de morts. C’est la chute du régime d’une trentaine d’années de Mobutu Sese Seko, qui sera remplacé par celui de Laurent-Désiré Kabila.

« La situation était difficile parce qu’il y avait des menaces de mort sur mon père, vu que c’était un médecin omnipraticien. Il soignait tout le monde et à un moment donné, on lui a dit : "Il faudrait que tu soignes un camp plus que l’autre." » — Une citation de Raïs Kibonge

En plus de son père, ses sœurs aussi sont en danger. Le viol était utilisé comme une arme de guerre dans la région du Sud-Kivu. On a vécu chez quelques oncles et tantes pendant un temps , raconte Raïs, qui s’est aussi promené au Ghana et au Bénin.

Raïs vient d’une famille qui a joué un rôle important dans l’indépendance du Congo, et ce n'était pas la première fois que sa mère était confrontée à une forte instabilité nécessitant de s’expatrier. À un jeune âge, elle a résidé comme réfugiée politique en Yougoslavie, puis en Belgique. Son père rêvait d’ailleurs d’aboutir au Québec, un souhait qu’il n’a jamais réalisé.

Raïs, son frère et deux de ses soeurs quelque temps après leur arrivée à Montréal. Photo : collection: Raïs Kibonge

La famille est donc bien consciente que la situation est critique, et voit l’urgence de fuir. Sa mère quitte toutefois la première, seule. Atteinte d’un cancer du sein, elle réussit à obtenir des soins en Belgique, où vit sa sœur. Toutefois, le pays lui refuse l’asile et c’est au Canada qu’elle réussit à trouver une porte de sortie pour sa famille et elle.

Un long chemin de croix pour réunir la famille

Même si elle obtient enfin sa citoyenneté canadienne, tout n’est pas joué pour le reste de la famille. Il lui faudra cinq ans pour réussir à la faire venir au Québec. Un an avant leur arrivée, elle se rend au Bénin quelques semaines pour voir ses enfants, alors que leurs dossiers d’immigration sont en processus d’analyse à l’Ambassade canadienne au Ghana. Cela a été des retrouvailles très émotives, puisque ça faisait quatre ans qu’on ne s’était pas vus , se souvient Raïs.

« Elle a apporté avec elle deux grandes valises de vêtements et des affaires pour nous. Des CD de la Chicane parce qu’elle voulait qu’on s’habitue déjà à la culture québécoise. Elle a fait vraiment un travail incroyable, quand j’y pense. » — Une citation de Raïs Kibonge

C’est aussi la première fois qu’elle m’a dit : "Au Québec, les gens appellent leur copine blonde". Et ma sœur a dit : "Mais si elle n’est pas blonde et qu’elle est brune ou rousse, qu’est-ce qu’ils font?" , relate-t-il en riant.

C’est finalement en décembre 2005, après de longues démarches, que Raïs, son frère et ses trois sœurs arrivent enfin au Canada grâce au Programme de réunification des familles. Son père vient aussi tester la vie canadienne pendant quelque temps, mais l’expérience n'est pas concluante. Il préfère retourner au Congo, où il vit toujours et où il a refait sa vie.

La famille prend racine à Calgary. L’amour mènera finalement Raïs vers sa destination finale, Sherbrooke, où il étudie au Cégep, puis à l’Université. Il obtient un baccalauréat et un diplôme de deuxième cycle en science politique.

Si sa relation avec son amour de jeunesse s'est transformée en amitié, le coup de foudre avec l’Estrie, lui, perdure.

Raïs Kibonge est aujourd'hui en couple avec Émanuèle. Ils seront parents pour la première fois d'ici quelques mois. Photo : Avec la permission de Raïs Kibonge

Un héritage maternel précieux

Raïs voue une grande admiration à sa mère, qui a démontré une force de caractère exceptionnelle tout au long de sa vie. En mai 2020, peu de temps après le début de la pandémie, Rose décède à l’âge de 68 ans d’un cancer du pancréas. Je suis arrivé le 8 mai [à Calgary]. J’ai pu passer quelques heures avec elle, puis elle est morte le lendemain , se rappelle-t-il avec émotion.

Elle aimait beaucoup dire : "On est descendant de chefs, de personnes qui prenaient soin des autres dans les villages. Il faut s'occuper de ceux qui n’ont pas les moyens, qui sont vulnérables [...] ces valeurs-là, la justice, jamais regarder les gens de haut, toujours être humain [étaient importantes].

Ces valeurs que sa mère lui a inculquées ont fait leur chemin chez Raïs, et cette influence n'est pas étrangère à son désir d'être utile pour ses concitoyens. Il a tôt fait de faire don de soi au profit de ses semblables. Pendant que son pays est touché par de grands chambardements, il s'initie à la politique et à l’implication communautaire. Je me rappelle que c’était ma première élection. Être délégué de classe au Comité de sensibilisation sur le SIDA. C’était de grandes campagnes dans les écoles contre [ce virus], qui était une épidémie incroyablement dévastatrice dans les années 90 en Afrique.

« La chose la plus précieuse que ma mère nous a transmise, c’est de savoir rire du malheur. Savoir voir l’absurdité de la méchanceté humaine. Elle avait cette capacité de raconter des choses terribles, horribles qui lui étaient arrivées, mais à la fois avec le sourire. Elle disait qu'il vaut mieux en rire qu’en pleurer. » — Une citation de Raïs Kibonge

Il garde d’ailleurs précieusement des carnets de notes et des enregistrements dans lesquels elle raconte sa vie. Raïs aimerait bien un jour écrire son histoire, une façon de lui rendre hommage et aussi de faire connaître à son premier enfant qui naîtra dans quelque mois qui était sa grand-mère africaine.