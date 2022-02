Le déconfinement annoncé redonne espoir aux chauffeurs de taxi

D’ici le 14 mars, l’essentiel des mesures sanitaires sera levé. François Legault en a présenté le calendrier, mardi. Et cela soulage les chauffeurs de taxi, car chaque fois que le gouvernement lâche du lest, l’activité repart.

On l’a vécu juste avant la cinquième vague. On l’a vu, qu’il y avait un volume qui était de retour. Les gens étaient enthousiastes de retrouver un petit peu de leur liberté , indique Mohamed Dardari, président de Taxi Coop à Québec.

Mario Vézina, le président de Taxi Beauport, se réjouit lui aussi – Ça va mettre de l’eau au moulin –, mais il s’interroge. Il craint que les fermetures à répétition aient changé les habitudes de consommation.

Ceux qui allaient au bar trois fois par semaine et qui n’y sont pas allés pendant des mois, vont-ils y retourner trois fois par semaine comme avant?

Au bord du précipice

Hicham Bérouel, à la tête de Taxi Lévis, souhaite une reprise au plus vite. Il faut que 2022 soit une sortie de crise. Il le faut, sinon ça va être très difficile.

Hicham Bérouel, à la tête de Taxi Lévis, affirme avoir perdu 30 à 40 % de ses chauffeurs depuis le début de la crise sanitaire et il peine à les remplacer. Photo : Radio-Canada

La pandémie en a mis beaucoup en difficulté. Financièrement, on est borderline , confie Mario Vézina. Hicham Bérouel, lui, peine à joindre les deux bouts.

Là présentement, on n’y arrive pas avec les prix de l’essence et les coûts d’opération, qui ont augmenté, et les salaires qu’on est obligé de garantir malgré que les revenus ne soient pas au rendez-vous. Et la situation est tout aussi critique en dehors des villes.

Serge Lebreux est le porte-parole de l’Association des taxis en région. Il gère une flotte de taxis en Gaspésie, avec des points de service à Gaspé, Rimouski, Chandler et Havre-Saint-Pierre.

On ne fait pas nos frais, on est très, très dans le rouge. J’ai peur pour la survie de mon entreprise , avoue-t-il.

Double problème

Tous sont confrontés à un double problème : un nombre d’appels en chute libre et un manque de personnel. Mohamed Dardari estime avoir perdu 30 % de ses chauffeurs partis pour diverses raisons, notamment parce qu’ils ont trouvé un nouvel emploi offrant de meilleures conditions.

Serge Lebreux en avait 40, il n’en a plus que 20, conséquence de quoi, en ce moment, il n’assure plus un service en continu. Il cesse d’opérer la nuit et a réduit le transport de personnes en perte de mobilité.

Faute d'activité, des taxis restent à l'arrêt au lieu de rouler. Photo : Radio-Canada / Jérôme Bergeron

Pour s’en sortir, ces professionnels ne comptent pas seulement sur le déconfinement. Ils veulent également que leurs tarifs soient réévalués. Ceci est du ressort de la Commission des transports du Québec, qui organisera le 28 mars une audience publique sur le sujet.

« Il faut les augmenter. On n’a pas le choix, on travaille à perte. » — Une citation de Hicham Bérouel, président de Taxi Lévis

La commission a calculé qu’entre 2012 et 2022, les coûts d’exploitation d’un taxi ont progressé de 25,7 %. Cela prend en compte l’évolution des prix de l’essence, des assurances et autres frais. La seule augmentation des prix des courses en taxi pendant cette période a eu lieu en 2018 et elle était de 2,5 %.