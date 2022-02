Medium plaisir : l’introspection fructueuse d’Ariane Roy

C’était peut-être plus sage et poli avant. Je pense qu’à certains moments, je me suis un peu cachée derrière l’écriture, mais on dirait que pour cet album-là, il y a des choses que je voulais dire comme elles le sont. J’avais envie d’être plus brute, plus franche , explique la jeune femme originaire de Québec.

Son microalbum Avalanches (n.f.) est paru le 6 mars 2020, quelques jours avant que soient déclarés les premiers cas de COVID-19 au Québec, forçant la mise sur pause de la carrière florissante d’Ariane Roy. Heureusement, la musicienne était encore portée par un élan créatif, et elle s’est rapidement mise au travail pour composer son premier album.

Une réflexion sur la solitude

La pandémie a poussé plusieurs personnes à se mettre face à elles-mêmes, à apprendre à vivre avec la solitude. C’est exactement ce qu’a ressenti Ariane Roy, qui avoue s’être longuement regardée dans le miroir dans les deux dernières années, confrontant ses contradictions, ses défauts et ses désirs.

L’album s’appelle Medium plaisir parce que c’était le regard que j’avais de moi, qui n’était pas nécessairement déplaisant, mais qui a été un bon coup d’humilité par moments, explique-t-elle. Cet album-là, c’est moi. Voici tout ce que j’ai traversé, voici mes remises en question, voici mes désirs. C’est ça que j’ai envie de dire en ce moment, et musicalement aussi.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  La pochette de «Medium plaisir», premier album d'Ariane Roy. Photo : Page Facebook d'Ariane Roy / Gaëlle Leroyer

Elle décrit son premier opus comme un album d’apprentissage, de cheminement. J'ai l’impression que [la pandémie] a changé tout le monde autour de moi, et des changements assez profonds. C’est venu chercher des choses sur lesquelles on ne s’était pas penchés depuis des mois, des années. C’était le temps de creuser.

Une collaboration avec Lou-Adriane Cassidy

Musicalement, Medium plaisir oscille entre des chansons très rythmées, comme Tu voulais parler, et des balades plus mélancoliques, comme Miracle ou Automne. On reconnaît une fois de plus le talent d’Ariane Roy pour la guitare, qui prend beaucoup de place sur l'album avec la batterie et les synthétiseurs.

Le tout demeure assez pop, avec des refrains mémorables. Les arrangements sont plutôt complexes, parfois grandioses, rappelant un peu le rock presque glam du premier album d’Hubert Lenoir.

L’album a été coréalisé par la musicienne et son fidèle collaborateur Dominique Plante, qui a aussi participé à la composition de pièces comme Ce n’est pas de la chance et Apprendre encore.

On retrouve aussi une collaboration avec une autre autrice-compositrice-interprète originaire de la Ville de Québec, Lou-Adriane Cassidy, qui a lancé son deuxième album en novembre 2021. On peut entendre sa voix en duo avec Ariane Roy sur Fille à porter, mais elle participe aussi aux chœurs sur d’autres titres.

Même si son premier album s’appelle Medium plaisir, Ariane Roy espère qu’il obtiendra plus que la note de passage . J’espère que ça va rejoindre les gens et qu’ils pourront rire, brailler ou même faire l’amour sur mon album.

La musicienne partira sur la route au début mars un peu partout à travers le Québec. Elle sera de passage à Montréal les 6 et 14 avril prochain, puis à Québec le 30 avril.

Ce texte a été écrit à partir d'une entrevue réalisée par Eugénie Lépine-Blondeau, chroniqueuse culturelle à l'émission Tout un matin. Les propos ont pu être édités à des fins de clarté ou de concision.