L’Université de l’Alberta et l’Université de Calgary maintiendront le port du masque

L'Université de l'Alberta et l'Université de Calgary ont annoncé que les étudiants retourneront sur le Campus le 28 février, comme le veut le gouvernement, mais elles précisent que le port du masque restera obligatoire pour le moment.

Le ministre de l'Enseignement supérieur, Demetrios Nicolaides, a déclaré, mercredi, qu'à partir du 1er mars, les établissements d'enseignement postsecondaire pourront revenir au mode de fonctionnement antérieur à la pandémie, sans distance de sécurité, sans obligation de port du masque et sans obligation de vaccination.

Je m'attends à ce que toutes les universités, tous les collèges et toutes les écoles polytechniques de l'Alberta alignent leurs politiques et leurs pratiques relatives au COVID-19 sur celles du gouvernement de l'Alberta , a déclaré le ministre dans une lettre adressée aux présidents des conseils d'administration des établissements.

Le gouvernement ajoute que si les hospitalisations continuent de diminuer, le mandat du masque provincial sera supprimé le 1er mars.

Ces décisions ne font pas l'unanimité au sein des universités. Jeudi, l'Université de l'Alberta a déclaré que les masques continueront d'être exigés dans tous les espaces intérieurs partagés de l'université. Des mesures d'exemption sont offertes aux les étudiants immunodéprimés, précise l'université.

L'Université de Calgary a annoncé, jeudi, qu'elle supprimerait son obligation de vaccination pour les semestres à venir. Le port du masque sera cependant toujours obligatoire à l'intérieur jusqu'à la fin du semestre d'hiver et tant que la Ville de Calgary maintiendra un règlement sur le port du masque.

L'Institut de technologie du sud de l'Alberta (SAIT) a également annoncé, jeudi, que les étudiants et les employés n'ont plus besoin d'être entièrement vaccinés pour assister aux cours en personne et qu'à partir du 1er mars, le port du masque sera recommandé, mais pas obligatoire.

Les étudiants partagés

Selon Nicole Schmidt, présidente du syndicat étudiant de l'Université de Calgary, la réaction des étudiants à l'annonce de jeudi est mitigée. Certains d'entre eux se sont dits inquiets quant à la disparition de l'obligation vaccinale.

Nous voulons évidemment que les étudiants se sentent en sécurité et qu'ils se sentent protégés lorsqu'ils assistent à des cours en personne une fois qu'ils sont en mesure de le faire , dit Nicole Schmidt.

Austin Ashbaugh, étudiant en troisième année de maîtrise à l'Université de Calgary et assistant à l'enseignement, affirme que les étudiants en ont assez d'être ballottés entre l'apprentissage en personne et en ligne.

Si nous renvoyons immédiatement les étudiants à l'apprentissage en personne, il y aura un niveau d'anxiété sociale qui sera astronomiquement élevé , croit-il.

L'étudiant se dit également préoccupé par la disparition des vaccins et des masques obligatoires, car cela pourrait créer le terrain de jeu parfait pour que le SRAS-CoV-2 s'adapte et se propage.

Rowan Ley, président du syndicat des étudiants de l'Université de l'Alberta, indique qu'environ 500 étudiants ont répondu à un sondage sur la lettre de M. Nicolaides aux présidents des conseils d'administration.

Il ajoute que 80 % d'entre eux étaient opposés à la lettre de la ministre, mais que les étudiants étaient plutôt favorables à la suppression des restrictions.

« Le consensus est que le masque et les vaccins obligatoires sont populaires, [mais] les restrictions relatives aux rassemblements le sont moins. » — Une citation de Rowan Ley, président du syndicat des étudiants de l'Université de l'Alberta

Trevor Liu, étudiant en quatrième année de génie logiciel, préférerait un modèle hybride, où les étudiants choisissent entre l'apprentissage en ligne et en personne. L'Université de l'Alberta n'a pas encore annoncé si son obligation vaccinale sera maintenue.

M. Liu, qui est vacciné, dit qu'il espère que l'école s'en débarrassera. Je connais des gens qui ne préfèrent pas se faire vacciner pour des raisons personnelles ou par choix personnel.