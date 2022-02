Grève de professeurs à l’Institut universitaire de technologie de l’Ontario

Plus de 280 membres du corps professoral de l'Ontario Tech University à Oshawa sont actuellement en grève.

Ils veulent obtenir un accord qui porterait notamment sur leur charge de travail.

L'University of Ontario Institute of Technology Faculty Association (UOITFA, Association des professeurs de l'Institut universitaire de technologie de l’Ontario, traduction libre) a indiqué que ses membres ont cessé de travailler jeudi après neuf mois de négociations avec l'institut. Les pourparlers ont été rompus ces dernières semaines.

Selon Mike Eklund, qui est responsable des négociations pour l’ Association des professeurs de l'Institut universitaire de technologie de l’Ontario UOITFA , l'association a engagé deux rondes de médiation avec l'université et nous ne pouvons tout simplement pas avancer sur certaines priorités qui ont été établies par nos membres .

Le problème principal est la charge de travail , a-t-il indiqué. Selon lui, les négociations portaient également sur les avantages sociaux et les prestations de retraite.

Kimberly Nugent, présidente par intérim de l'UOITFA, a déclaré qu'il s'agissait de la première grève du corps professoral dans l'histoire de l'université, et indiqué que les préoccupations n'étaient pas nouvelles.

Kimberly Nugent, présidente par intérim de l'UOITFA Photo : CBC / Manucdoc

Nos problèmes de charge de travail sont antérieurs à la pandémie, la COVID-19 n'a fait que les exacerber. Les professeurs en grève dénoncent le travail invisible qui commence tout juste à se développer et à devenir insoutenable , indique-t-elle.

L'université refuse de répondre à nos préoccupations concernant la charge de travail , déplore-t-elle.

Nous sommes bouleversés

Nous ne voulions pas être ici, nous sommes bouleversés , a-t-elle déclaré. J'étais censée enseigner aujourd'hui, mes étudiants me manquent, je veux être en classe. J'espère que ça ne durera pas trop longtemps.

La grève touche des étudiants comme Setu Patel dont deux professeurs étaient en grève jeudi.

Il doit y avoir un terrain d'entente [entre les parties] , a déclaré Setu Patel.

L'université ouverte à la discussion

Joe Stokes, le registraire de l'université, a déclaré que l'université souhaite rencontrer l'association des professeurs dès qu'elle sera prête.

Nous nous soucions de nos étudiants et de nos enseignants et nous nous soucions de toute la communauté universitaire et nous voulons parvenir à un accord , a-t-il précisé.

Il a reconnu que les négociations duraient depuis plusieurs mois , mais a déclaré que l'université négociait de bonne foi avec l'association des professeurs .

Il a ajouté que l'université faisait de son mieux pour communiquer avec les étudiants au fur et à mesure que de nouvelles informations étaient disponibles.