Seulement 4 coureurs sont venus à bout des 483 km de la Yukon Arctic Ultra

La Yukon Arctic Ultra se veut la course la plus difficile et la plus froide au monde, et cette année encore, elle aura gagné son pari, peut-être même plus que d’habitude.

Seuls quatre participants ont pu achever l'épreuve de 483 kilomètres (300 miles). Jessie Gladish, la Yukonnaise l’emporte sur son vélo à pneus surdimensionnés, devant les coureurs Stephan Huss, Daniel Benhammou, et Kevin Leahy. Les onze autres ont tous abandonné.

Même l'épreuve de 161 kilomètres (100 miles) a fait souffrir ses coureurs puisque seulement trois des douze participants ont fini par passer la ligne d’arrivée, ensemble : Connor Murray, Brian James, et Nathan Quinn.

Pour l’organisateur, Robert Pollhammer, il n'est pas inhabituel que des athlètes abandonnent au début de la course, en particulier sur la distance de 483 kilomètres (300 miles), mais il se dit plus surpris que beaucoup d'athlètes n'aient pas terminé la course de 100 miles [161 km] . Il estime que ces abandons sont principalement dus à la neige.

Même la gagnante a avoué avoir songé brièvement à abandonner, sans pouvoir s’y résoudre, et bien lui en a pris, car la chance lui a souri.

En gros, j'ai fait la meilleure balade de ma vie, plaisante-t-elle à son arrivée mercredi à 4 h du matin. Elle explique que dans la seconde partie de la course, une partie du tracé a été bien plus facile puisque la neige a été tassée par un groupe de chasseurs de bisons.

La Yukonnaise Jessie Gladish emporte la Yukon Arctic Ultra 2022. Photo : Montane Yukon Arctic Ultra / Facebook

Il n'y avait personne devant moi. La température n'était pas du tout effrayante. Et la piste était tassée, donc j'ai parcouru la totalité des 56 kilomètres assez rapidement, raconte Jessie Gladish. Un coup de pouce bienvenu après une longue bataille contre une neige humide qui l’a obligé à pousser son vélo la plupart du temps.

Après avoir été annulée à cause de la pandémie l’an dernier, la course n’a eu qu’un abandon à cause de la COVID-19, et seulement deux cas d'engelures légères. À la vue des nombreux sourires et des commentaires positifs, même de la part de personnes qui n'ont pas terminé et malgré les conditions météorologiques difficiles, Robert Pollhammer estime que cela en valait la peine .

Avec les informations d'Elyn Jones