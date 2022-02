Enquêtes sur la mort de 9 Autochtones : le coroner en chef demande un examen externe

À la demande du coroner en chef, une équipe sera ainsi formée pour préparer le rapport qui résume les leçons apprises lors des nouvelles enquêtes, en incluant les avis des familles, des communautés autochtones et de leurs chefs.

« Nous voulons apprendre et nous améliorer. Le rapport et les possibles recommandations seront transparents et basés sur les avis des Premières Nations. »