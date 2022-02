COVID-19 : trois décès supplémentaires à Ottawa

Santé publique Ottawa (SPO) rapporte également 31 hospitalisations, dont quatre patients aux soins intensifs.

En ce qui a trait au nombre de cas, on dénombre vendredi 186 nouvelles infections, ce qui porte à 1452 le nombre de cas actifs de coronavirus à Ottawa.

La tranche d'âge qui représente le plus grand nombre de cas en ce moment est celle des 20 à 29 ans et la source d'infection principale demeure les contacts étroits.

La campagne de vaccination s'essouffle en Outaouais

En Outaouais, le rythme de la campagne de vaccination contre la COVID-19 ralentit.

La prise de rendez-vous a connu une baisse marquée depuis le début du mois de février et cela se fait surtout ressentir dans les grands centres de vaccination, comme le Palais des congrès à Gatineau.

On a eu une augmentation très rapide de la demande au courant des fêtes et au début du mois de janvier , indique Frédérique Morin, coordonnatrice de la campagne vaccination COVID-19 au Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais, en entrevue à Radio-Canada.

Aucune fermeture n’est prévue pour le moment dans les centres de vaccination, ajoute Mme Morin, mais les horaires pourraient être modifiés selon la demande.

« On a pu vacciner jusqu’à 35 000 personnes par semaine il y a quelques semaines, puis en date d’aujourd’hui c’est plus 10 000 pour la dernière semaine. » — Une citation de Frédérique Morin, coordonnatrice de la campagne vaccination COVID-19

Par ailleurs, 133 employés du CISSS CISSS de l’Outaouais sont actuellement en isolement après avoir contracté la COVID-19.

Selon le plus récent bilan du gouvernement québécois, on recensait vendredi 58 hospitalisations en Outaouais, avec sept personnes aux soins intensifs.

Taux de vaccination en Outaouais (en date du 11 février 2022) 1 dose : 82 %

2 doses : 78 %

3 doses : 54 %

Le CISSS CISSS de l’Outaouais compte déployer sous peu des équipes mobiles pour aller à la rencontre de la population et informer les gens sur la vaccination.

Le but, c’est vraiment d’aller parler de vaccination, pas nécessairement de convaincre les gens, mais vraiment d’ouvrir le dialogue avec les gens plus hésitants à la vaccination, de les accompagner tout au long du processus de vaccination , explique Frédérique Morin.

Cette opération se fera partout en Outaouais, autant dans les milieux urbains que ruraux, mais les endroits spécifiques ne sont pas connus pour le moment. Toutefois, les équipes mobiles pourraient se rendre dans des lieux stratégiques, précise Mme Morin, comme les organismes communautaires.

Plus de détails à venir