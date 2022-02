La grève des cols blancs de Saguenay est annulée

Le syndicat invoque la nomination d’un nouveau porte-parole patronal à la table des négociations et une recommandation du médiateur au dossier pour expliquer sa décision.

Jeudi, la Ville de Saguenay a annoncé qu’elle avait accordé un mandat à un procureur et à un conseiller expert en relations de travail et en gestion des ressources humaines pour faire avancer les négociations avec les cols blancs. Leur convention collective est échue depuis deux ans.

Dans un communiqué diffusé vendredi, le syndicat a indiqué que les nombreux rebondissements dans ce dossier l’ont incité à repousser la grève.

Nous souhaitons que la partie patronale prépare une réponse satisfaisante aux demandes des syndiqués. Nous demeurons ouverts et sommes prêts à reprendre les négociations le plus tôt possible , a fait savoir la présidente du syndicat, Stéphanie Cloutier.

Lors de la dernière assemblée du conseil municipal de Saguenay, Stéphanie Cloutier et une autre représentante syndicale des cols blancs ont posé des questions par écrit à la mairesse Julie Dufour. Ils se sont enquis des raisons pouvant expliquer son mutisme concernant les négociations et ont demandé qu’elle rende des comptes au sujet des coûts inhérents à la rénovation de son bureau à l’hôtel de ville.

Plus de 200 cols blancs étaient présents virtuellement pour l’occasion, un nombre record pour ces séances à la Ville de Saguenay , peut-on lire dans le communiqué du SCPF.

Le syndicat détient un mandat de grève depuis juin 2021.