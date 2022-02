Le taux de vaccination des enfants dans la région de Windsor-Essex est inférieur au reste de la province

Les autorités sanitaires estiment qu'il est important de rassurer les parents qui doutent encore de la sécurité des vaccins.

En tant que mère et parent, je comprends parfaitement que cette décision puisse peser lourdement sur chacun d'entre nous, mais la science et les données, comme nous en avons parlé, montrent que ce vaccin est sûr et que les effets secondaires graves sont très rares , explique le chef du personnel de l'Hôtel-Dieu Grace Healthcare, le Dr Andrea Steen, lors d’un point de presse, jeudi, au Bureau de santé de Windsor-Essex.

De son côté, le médecin de famille et président de la Société médicale du comté d'Essex, le Dr Vikesh Maraj, rassure de son côté que les vaccins sont extrêmement sûrs et que leurs avantages l'emportent de loin sur les risques , même pour les enfants âgés de 5 à 11 ans.

Le médecin hygiéniste par intérim de Windsor-Essex, le Dr Shanker Nesathurai estime pour sa part que davantage d'actions sont nécessaires du côté du gouvernement provincial afin de rassurer les parents.

Il l'exhorte à nouveau à ajouter le vaccin de la COVID-19 à la liste des autres vaccins requis pour aller à l'école en vertu de la Loi sur l'immunisation des élèves.

La province de l'Ontario a fixé un objectif de 70 % pour cette tranche d'âge.

Travail de sensibilisation

Le Dr Vikesh Maraj affirme que 95 % de ses patients non vaccinés ont peur de la vaccination en raison de malentendus .

Il indique que des campagnes de sensibilisation et d’éducation constituent des voies possibles pour convaincre les plus sceptiques.

Certains d'entre eux sont très faciles à remettre sur le droit chemin, tandis que d'autres ont besoin d'une discussion parce qu'ils adhèrent à certaines des pensées et théories sur les intentions néfastes du gouvernement , dit-il.

Quelques-unes de ces théories sont qualifiées d'extrêmes , selon le Dr Maraj.

Il a pu remarqué que certains adultes et parents vaccinés préfèrent plutôt ne pas faire vacciner leurs enfants.

Pour lui, les médecins de famille sont mieux placés pour discuter avec leurs patients de la sécurité des vaccins. Ils connaissent les antécédents médicaux de leurs patients , dit-il.

« Nous savons avec certitude que les vaccins aident à briser la chaîne de transmission. » — Une citation de Dr Vikesh Maraj, médecin de famille et président de la Société médicale du comté d'Essex

Selon Mme Steen, médecin depuis 30 ans, la population manifestait la même méfiance à l'égard du vaccin contre la varicelle à la fin des années 90.

Aujourd'hui, personne n'hésite à se faire vacciner, mais au début, il y avait cette nervosité , rappelle- t-elle.

Avec les informations de CBC