Optimisme pour les entreprises pétrolières et flambée des prix à la pompe

Le secteur pétrolier et gazier de la Saskatchewan devrait bénéficier d'une récente flambée des prix mondiaux du pétrole.

Le 1 er février, la Saskatchewan a reçu son plus haut résultat d'offre publique de pétrole et de gaz de la Couronne de 2021-2022 , générant plus de 6,14 millions de dollars de revenus pour la province.

Ces offres publiques sont un bon indicateur de l'état du secteur, nous n'avons pas approché le chiffre de 6 millions de dollars depuis juin 2019 , déclare la ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles de la Saskatchewan, Bronwyn Eyre.

Par ailleurs, grâce aux entreprises pétrolières la province a conclu des baux de vente de près de 15 millions de dollars au cours de l'exercice 2021-2022 , soit une augmentation de 131 % par rapport à l'exercice précédent.

Un bail de 194,5 hectares dans la région d'Estevan est accordé à la compagnie pétrolière Midale Petroleums Ltd. avec une offre bonifiée de plus de 528 000 $. Un bonus d'enchères s'ajoute au loyer et à la redevance à l'hectare.

Le maire d'Estevan, Roy Ludwig, déclare que la ville du sud-est de la saskatchewan a souffert depuis 2014 d’un effondrement des prix qui a provoqué une faillite généralisée et des licenciements dans le secteur de l'énergie.

Il estime que la situation actuelle est un boom pétrolier.

Avec la hausse du prix du pétrole et les récentes ventes de baux, il est plus optimiste quant à la croissance économique et démographique dans sa région.

Nous n'avions pas de places disponibles, pas de chambres d'hôtel, rien à louer. Nous avions des gens qui dormaient dans leur voiture .

C'est le moment idéal pour accueillir à nouveau nos travailleurs dans l'industrie pétrolière. Le prix des logements est raisonnable. Nous avons beaucoup à louer, beaucoup d'espace disponible .

Le porte-parole de l'opposition en matière de finances de la Saskatchewan, Trent Wotherspoon, déclare qu'il est bon de voir les conditions tourner en faveur du secteur pétrolier et gazier tant que les revenus sont utilisés à bon escient.

Nous devons nous assurer que ces dollars sont investis dans notre avenir et dans la diversification économique à long terme , dit-il.

La première vente de droits pétroliers et gaziers de la Couronne de la Saskatchewan pour l'exercice 2022-2023 est prévue pour le 5 avril. Elle comprendra 207 baux couvrant plus de 26 600 hectares et un permis d'exploration couvrant 812 hectares.

Les effets sur les conducteurs

Alors que le secteur pétrolier et gazier de la province bénéficie de la flambée des prix mondiaux du pétrole, les conducteurs ressentent la douleur à la pompe.

À Regina mercredi, la plupart des stations offraient du carburant ordinaire à environ 1,47 $ le litre. Sur les côtes est et ouest, il était de près de 1,70 $ le litre.

Le responsable de l'analyse du pétrole chez GasBuddy, Patrick De Haan, explique que les prix du carburant au Canada sont actuellement à des niveaux record ou presque parce que l'offre et la demande pendant la pandémie commencent à se stabiliser.

Pour les conducteurs à la pompe ce sera une année particulièrement douloureuse, surtout au printemps et au début de l'été , déclare De Haan.

Je pense qu'à mesure que nous progressons dans l'année 2022 […] nous verrons probablement des prix plus bas. Tout simplement parce que les prix élevés auxquels nous nous attendons inciteront les compagnies pétrolières à augmenter leur production dans la mesure du possible.

Avec les informations de Daniella Ponticelli