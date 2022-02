Une femme qui a fait pression pour l’enquête publique de Portapique le regrette

Elle accuse maintenant la commission chargée de superviser l'enquête non seulement d'avoir abandonné les familles des 22 victimes, mais aussi les membres du public qui veulent mieux comprendre ce qui s'est passé et pourquoi.

Nous sommes à 13 jours des audiences et nous n'avons aucune idée de ce qui se passe ,dit-elle.

Heather O'Brien avec ses filles Katie Devine, devant, Darcy Dobson, deuxième à droite, et Molly O'Brien. Photo : (gracieuseté de Darcy Dobson)

La mère de Darcy Dobson, l'infirmière Heather O'Brien, conduisait lorsqu'elle a croisé le tireur, le 19 avril 2020.

À l'époque, elle savait que la police avait répondu à une situation à Portapique, à environ 25 kilomètres, mais elle a été tuée avant que la police envoie un gazouillis expliquant que le suspect se déplaçait au volant d'une réplique d’une voiture de la Gendarmerie royale du Canada GRC .

La famille d'O'Brien est catégorique, leur mère n'aurait pas été sur la route si la gendarmerie avait partagé plus d'informations plus tôt.

Mauvaise communication

Une enquête conjointe fédérale-provinciale examine maintenant ce qui s'est passé, comment les autorités ont réagi et comment les personnes les plus touchées ont été traitées à la suite de la tragédie. Les procédures publiques, qui devaient initialement commencer en octobre, doivent maintenant commencer le 22 février.

Darcy Dobson s'attendait à pouvoir partager le point de vue de sa famille au cours des semaines d'audiences qui doivent maintenant se dérouler jusqu'en mai .

Faire entendre notre voix, partager notre expérience avec le monde est important pour que les gens sachent ce qui s'est passé , explique-t-elle. C'est notre expérience. C'est notre réalité, et nous n'avons aucune idée si nous avons même une plate-forme pour le faire.

Et pourtant la famille O'Brien participe à l'enquête. Leurs avocats ont été en réunion avec le personnel de la commission pendant des mois pour examiner et donner leur avis sur certaines des informations recueillies.

La Commission des pertes massives dit avoir partagé des dizaines de milliers de documents. Ils comprennent des entrevues avec des témoins, des dossiers d'enquête, des transcriptions d'appels au 911 et des images de caméras de sécurité.

Un mémorial rend hommage à la travailleuse de la santé Heather O'Brien le long de l'autoroute à Debert, en Nouvelle-Écosse. le mardi 21 avril 2020. Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

Darcy Dobson a quand même l’impression d’être gardé dans l’ombre.

Cela ne ramènera jamais ma mère , dit-elle. Je n'aurai plus jamais ce confort dans ma vie. Mais je peux m'assurer que cela n'arrive jamais à personne d'autre. Et j'ai l'impression d'être presque réduit au silence parce qu'on ne me donne aucune information.

Elle vit dans la région de Debert et elle va à l'école tout en travaillant en plus d’être parent. Elle trouve ça difficile de se préparer émotionnellement pour les audiences à Halifax, à environ 100 kilomètres, alors qu'elle ne sait même pas si elle en fera partie.

Une lettre pour dénoncer le travail de la Commission

Le 1er février, elle a écrit une lettre au nom de sa famille à la Commission des pertes massives.

Vous échouez , a-t-elle écrit. Non seulement vous laissez tomber les victimes vivantes de ces crimes, mais vous laissez également tomber le public, notre province et ce pays. D'où je suis assis, j'ai l'impression que vous essayez de faire disparaître tout ça.

Darcy Dobson a rencontré l'avocat de la Commission, mais elle dit que ça n’a rien donné et que tout ce qu’elle a reçu comme détails a déjà été publié en ligne.

Je suis mentalement épuisée à ce stade parce que je ne sais pas quoi faire d'autre , dit-elle.

C'est frustrant de ne pas être entendu. Nous entendons continuellement les mots, 'Nous vous entendons.' Mais on a vraiment l'impression que personne n'écoute.

Barbara McLean, la directrice des enquêtes de la Commission, répond que les avocats des participants pourront interroger les témoins. Elle indique que la commission est toujours en train d'identifier des témoins et est ouverte aux suggestions des avocats.

La Commission des pertes massives a souligné à plusieurs reprises que son travail est guidé par une approche tenant compte des traumatismes pour minimiser le potentiel de dommages supplémentaires et de nouveaux traumatismes .

Darcy Dobson, à gauche, et Nick Beaton, à droite, ont parlé au nom de toutes les familles qui ont perdu des êtres chers lors du massacre d'avril. Photo : (CBC/Elizabeth McMillan)

Mais Darcy Dobson dit que personne de la commission n'avait pas suffisamment connu sa famille pour comprendre leurs difficultés.

Pour moi, c'est plus traumatisant, le jeu de l'attente et devoir vivre dans le traumatisme parce qu'il n'y a pas de fin ,exprime-t-elle.

On a presque l'impression que personne ne s'en préoccupe.

Ce qui ajoute au stress ce qu’elle a l’impression d'avoir été abandonnée par un processus sur lequel elle fondait beaucoup d’espoir.

L'été qui a suivi la fusillade de Portapique, Darcy Dobson a dirigé un groupe de 300 personnes incluant des membres de sa famille et des sympathisants lors d'une marche vers le poste de la Gendarmerie royale du Canada GRC à Bible Hill, en Nouvelle-Écosse.

Les manifestants demandaient alors une enquête indépendante complète sur la tragédie. Mais depuis, elle en est venue à regretter son rôle dans la défense du processus qu'elle qualifie désormais de gâchis .