3 ans plus tard, un ordre d’évacuation est levé à Old Fort, dans le nord de la C.-B.

Sur son site Internet, le District régional de Peace River indique que l’avis qui touchait encore quelques maisons et des segments de trois routes n’est plus en vigueur.

Des ordres et des alertes d’évacuation ont été émis en octobre 2018, puis en juin 2020, après l’effondrement d’une haute colline près de la communauté d’environ 200 habitants.

La seule route reliant Old Fort à Fort St John avait été complètement coupée en 2018 en raison d’un glissement de terrain majeur, puis des pluies torrentielles ont entraîné un flanc de colline à glisser davantage.

Il y a un an, 35 habitants du village ont déposé un avis de poursuite civile contre le gouvernement de la Colombie-Britannique et BC Hydro pour négligence et violation de leur droit à la sécurité en vertu de la Charte canadienne.

Dans leur requête, ils allèguent que les activités d’excavation menées par la société d’État pour la construction du barrage hydroélectrique du site C ont déstabilisé le sol soutenant leurs propriétés.

Aucune de ces allégations n’a été prouvée en cour.

Un rapport du ministère des Transports datant du mois de décembre promet que des études géotechniques supplémentaires seront menées et affirme que la meilleure option pour accéder à Old Fort reste le tracé actuel de la route.