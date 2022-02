Québec solidaire souhaite mieux encadrer les résidences privées pour aînés

Le parti d’opposition souhaite réformer la certification des résidence privée pour aînés RPA pour permettre notamment au gouvernement d’encadrer les hausses de loyer abusives et d’obliger le maintien de la RPA après la vente de la résidence .

Québec solidaire QS veut également favoriser le développement de résidence privée pour aînés RPA coopératives et sans but lucratif, notamment en mettant sur pied un programme de subventions leur étant réservé, subventions qui seraient conditionnelles à une bonne gestion , indique-t-on.

Le porte-parole du parti en matière d'aînés, Sol Zanetti, a ainsi déclaré en conférence de presse souhaiter que 70 % des nouvelles certifications soient accordées à des RPA coopératives ou à but non lucratif .

L’annonce s’inscrit dans la foulée de l’avis d’éviction reçu par des centaines d’aînés d’une résidence privée pour aînés RPA de Montréal la semaine dernière.

C’est dangereux que ce soit aussi facile de retirer un milieu de vie ainsi à des personnes âgées, de bouleverser leur vie, leurs habitudes, leur cercle social, tout ça pour faire plus d’argent , a déclaré Manon Massé, porte-parole de Québec solidaire QS , citée dans le communiqué.

Appelés à réagir, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) et le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) n’avaient pas répondu au moment de publier ce texte.