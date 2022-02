Saguenay veut connaître l’état de la structure du stade Richard-Desmeules

Président de la commission des sports et du plein air de Saguenay, Michel Thiffault précise que des travaux ont eu lieu il y a quelques années au stade jonquiérois, situé tout près du Palais des sports. L’enceinte, construite dans les années 60, a subi une cure de rajeunissement, mais il s’agissait davantage de travaux superficiels comme de la peinture.

Cedi dit, l’organisation des Voyageurs de Saguenay, qui évoluent dans la Ligue de baseball junior élite du Québec, a fait part de certains besoins. Le club sportif locataire du stade appartenant à Saguenay aimerait y voir des améliorations. Avant toute chose, la Ville veut avoir un portrait de santé de l’infrastructure sportive.

Ce qu’on veut savoir, c’est l’état de santé du stade de baseball. La partie où il y a du béton. On discute beaucoup avec l’organisation des Voyageurs pour leurs besoins. Avant de prendre des décisions, on veut avoir le rapport d’ici la fin du mois de février. Quand on va avoir lu le rapport, on sera en mesure de prendre des décisions à savoir ce qu’on fait avec la structure du stade de baseball , a expliqué le conseiller Thiffault, en entrevue à Radio-Canada.

Le plus beau possible

C’est sûr et certain que les Voyageurs veulent avoir le plus beau stade possible. Il est beau notre stade de baseball, on l’a repeint il y a trois ans. Les sièges et les bancs ont été changés aussi dans les dernières années. À l'œil, il est très beau, mais c’est sûr qu’il faut vraiment voir si la structure de béton est solide et si on peut continuer à l'améliorer , poursuit le président de la commission des sports et du plein air de Saguenay.

C’est la firme d’architectes Pôle architecture qui a obtenu le contrat pour l’audit technique au coût de 34 205 $.

Stade de soccer Saguenay

Quant au centre multisport de Jonquière, présentement en construction près du boulevard René-Lévesque, Michel Thiffault assure que tout va rondement et que le futur stade de soccer Saguenay ouvrira comme prévu cet été. Toutefois, le dossier a fait l'objet de discussions au comité exécutif de la Ville mercredi, alors que des ordres de changement ont été entérinés.

Michel Thiffault indique que si modifications il y a, elles devront recevoir l’aval du conseil municipal lors de la prochaine assemblée prévue pour le début mars.