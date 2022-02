COVID-19 : augmentation des hospitalisations en Abitibi-Témiscamingue

22 personnes sont hospitalisées avec le virus dans la région, dont 4 aux soins intensifs à Rouyn-Noranda, Val-d’Or et Amos.

Le taux de positivité des tests de dépistage demeure élevé, à 20 %.

Jusqu’à 15 000 cas dans le vague Omicron

Plus tôt cette semaine, le directeur national de la Santé publique Luc Boileau, a mentionné que jusqu’à 25 % des Québécois pouvaient avoir contracté la COVID-19 depuis le début décembre.

Le nouveau directeur régional de la Santé publique par intérim, Stéphane Trépanier, croit que la proportion est moindre en Abitibi-Témiscamingue.

Quand on regarde les différentes vagues qu’on a eues, on a toujours été un peu plus protégés parce que la densité de population n’est pas la même que dans les grands centres. Depuis, avec la vague Omicron, ce qu’on peut estimer, ça serait entre 10 et 15 000 personnes.

Une nouvelle façon de faire dans les milieux de vie

Un nouveau foyer d’éclosion a été détecté au Pavillon Tête du lac de Notre-Dame-du-Nord au cours des 24 dernières heures.

Il y a présentement 14 éclosions dans lieux d’hébergement ou les milieux de soins en Abitibi-Témiscamingue.

La Santé publique régionale a d’ailleurs revu sa façon de gérer les éclosions dans les milieux de vie comme les résidences privées pour aînés (RPA).