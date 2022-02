Chute du prix de vente des maisons de plus de 8 % après des inondations

L'étude s'est intéressée à cinq villes canadiennes où sont survenues six inondations catastrophiques entre 2009 et 2020 : Grand Forks en Colombie-Britannique, Burlington, Toronto et Ottawa en Ontario et Gatineau au Québec.

Les répercussions des inondations ont été mesurées sur des périodes de six mois avant et après les événements. Pour établir que les répercussions étaient effectivement associées aux inondations, la situation des collectivités touchées a été comparée à celle de collectivités avoisinantes témoins (non touchées par des inondations) durant les mêmes périodes , indique le rapport.

Les collectivités touchées par ces inondations ont vu le prix de vente de leurs maisons chuter de 8,2 % en moyenne. Gatineau est la ville où l’on remarque le plus gros écart entre une zone touchée par les inondations d’une zone intacte. L’écart de vente de maison est de 17,1 %.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Nager sur place : les effets des inondations sur le marché de l’habitation du Canada (février 2022), par Kathryn Bakos, Dr Blair Feltmate, Chris Chopik et Cheryl Evans. Centre Intact d’adaptation au climat de l'Université de Waterloo. Photo : Centre Intact d’adaptation au climat Université de Waterloo

La directrice des programmes d'adaptation aux changements climatiques au Québec pour le Centre Intact d'adaptation au climat à l’Université de Waterloo, Joanna Eyquem, indique que les chercheurs ont aussi remarqué que cela prenait plus de temps de vendre les maisons dans les collectivités victimes d'inondations. En moyenne, les maisons passent 19,8 % plus de temps sur le marché.

« Aux États-Unis, précise-t-elle, ce genre de détail est inscrit dans le listing des maisons en vente. Au Canada, ce n'est pas le cas et l'information est difficile à obtenir. » — Une citation de Joanna Eyquem, Centre Intact

Joanna Eyquem, directrice des programmes d'adaptation aux changements climatiques au Québec pour le Centre Intact sur l'adaptation au climat à l’Université de Waterloo. Photo : Radio-Canada

Par ailleurs, le nombre de maisons mises en vente a chuté de 44,3 % dans les collectivités inondées.

Le droit de savoir avant d’acheter

Sachant que plus de 9 % de la population canadienne vit sur des terrains inondables, si la maison que vous êtes sur le point d’acheter se retrouvera sous l’eau dans 30 ans, est-ce que cette information devrait être divulguée lors de la mise en vente?

L’agent immobilier de Toronto, aussi chercheur dans ce rapport, Chris Chopik, milite depuis des années pour qu’une évaluation des risques climatiques soit ajoutée aux annonces immobilières au Canada. Selon lui, il faudrait davantage de conversations à ce sujet et que cela soit pris en compte dans la valeur d’une propriété.

Je vois sur tous les marchés d’Amérique du Nord et franchement dans le monde entier que les propriétés jugées à risque subissent soit un ajustement des prix, ou une augmentation des assurances ou encore des frais engagés qui sont considérables en raison des changements climatiques, comme des rénovations majeures , indique-t-il.

Or la fréquence et la gravité des impacts des changements climatiques sur l’immobilier ne font qu’augmenter selon lui. Il y a quelques années encore, début 2000, les tornades n’étaient pas très fréquentes en Ontario, maintenant de plus en plus, note-t-il. Les tornades demeurent moins puissantes qu’aux États-Unis, mais elles ont causé cette année de sérieux dommages en Ontario.

Pourtant, pour transmettre les risques connus aux futurs propriétaires, c’est une autre paire de manches, dit-il. Il peut, parfois, y avoir un comportement prédateur sur le marché immobilier, selon lui. Certains pourraient ne pas divulguer les risques au moment de la vente, de peur de perdre un acheteur.

Chris Chopik, agent immobilier à Toronto Photo : Radio-Canada

« C’est difficile de trouver la bonne information, car elle n’est pas publique. S’il n’y a pas eu d’événements majeurs récemment, l’acheteur ne le saura pas. Il faudrait qu’il y ait un indice de risque climatique dédié au marché immobilier accessible à tous où nous pourrions mettre une adresse et découvrir les risques d’inondation. » — Une citation de Chris Chopik, agent immobilier à Toronto

Après avoir été informé des risques, l’acheteur pourrait alors voir quelle assurance est disponible, et décider s’il veut acheter ou non. Selon l’agent immobilier, cela devrait être fait en collaboration entre le gouvernement, les propriétaires et les développeurs immobiliers, y compris les constructeurs afin d’assurer que tout le monde a les mêmes informations.

Les risques climatiques sont parfois compliqués à expliquer. C’est donc important qu’ils soient rendus publics autant que possible et expliqués en des termes clairs, pour que les gens puissent décider en toute conscience et puissent prendre leurs dispositions s’ils veulent vraiment acheter , insiste-t-il.

Pour sa part, le chef du changement climatique à la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), Steve Mennill, remarque qu'une certaine valeur est ajoutée aux maisons qui deviennent plus vertes. Celles qui ont un meilleur système d'isolation, pour éviter les infiltrations, la perte d'énergie , décrit-il.

Des recommandations

Le rapport conclut par six recommandations adressées au gouvernement fédéral. La première recommandation est d’outiller les résidents, de leur partager les actions qu’ils peuvent faire pour réduire les risques. Il faut que ces informations soient accessibles à la population , indique Joanna Eyquem.

L’autre problème, c’est que les cartes des zones inondables au Canada ne sont pas mises à jour sur une base régulière. Je pense que c'est une faiblesse dans notre système en ce moment , explique la chercheuse.

Toronto a connu des pluies diluviennes en août 2018. Photo : La Presse canadienne / Shlomi Amiga

Certaines provinces et municipalités tiennent des cartes à jour sur leurs zones inondables, mais d'un point de vue national, l'information est plus compliquée à obtenir. Je sais que c'est le mandat de Ressources naturelles Canada, mais on est vraiment en retard si on compare à d'autres pays comme l'Angleterre qui a ce système de cartes en place depuis 1999 , dit Mme Eyquem.

Le rapport demande également au gouvernement de favoriser la restauration des infrastructures naturelles pour limiter les risques d'inondation et créer un système de cotation des risques d'inondation basé sur le code postal, comme c'est le cas aux États-Unis.

Une application pour évaluer les risques aux États-Unis

Ce type d'information est devenu accessible aux États-Unis ces dernières années, avec l’application Flood Factor. Il suffit d’y entrer son adresse pour connaître les risques réels en termes d'événements météorologiques extrêmes.

Autre exemple, une entreprise de la région de San Francisco, ClimateCheck, a lancé un site web proposant un rapport gratuit sur les risques posés. Le risque d'une adresse est classé de 0, le moins risqué, à 100, le plus risqué. Des rapports plus détaillés sont disponibles moyennant des frais.

Chris Chopik ne pense pas que connaître ces données va empêcher des personnes d'acheter dans des zones à risque. Mais cela leur donnerait potentiellement les connaissances dont ils ont besoin pour protéger la propriété ou s'assurer que leur assurance est correcte, etc. Cela leur donne la possibilité d'être proactifs , pense-t-il.

Steve Mennill estime qu'il devient urgent qu'il y ait une prise de conscience collective et des efforts conjoints.

« Il n'y a pas de partie du pays qui ne soit pas à risque de subir les effets des changements climatiques. C'est donc important de mieux comprendre ces risques. » — Une citation de Steve Mennill, chef du changement climatique, Société canadienne d’hypothèques et de logement

Il explique que la Société canadienne d'hypothèques et de logement cherche justement à donner davantage d'informations à la population concernant les risques associés à certains endroits d'habitation. Quand les gens comprennent les risques d'inondations par exemple, ils vont prendre de meilleures décisions, notamment en termes d'assurances , dit-il.