Le loyer des étudiants de Sherbrooke a augmenté de 20 % en 4 ans

L'enquête Phare 2021 réalisée au printemps dernier auprès de 1270 étudiants de l'Université de Sherbrooke prend en compte le montant payé individuellement par chaque étudiant pour se loger, et non le prix du loyer total.

Le directeur général de l'Unité de travail pour l'implantation de logement étudiant UTILE , Laurent Levesque, affirme que Sherbrooke est l'une des municipalités qui ont connu la plus importante hausse depuis 2017.

En moyenne, un étudiant sherbrookois doit payer 476 $ de loyer par mois. Même si le montant est sous la moyenne québécoise, près de la moitié des étudiants déboursent plus de 30 % de leurs revenus pour se loger à Sherbrooke selon les résultats de l'enquête.

C'est une hausse qui frappe 19 000 étudiants locataires à Sherbrooke et qui se traduit par une certaine forme de précarité résidentielle , décrit Laurent Levesque.

« Cette hausse-là de loyers, elle n'est pas soutenable. On espère qu'on ne va pas voir un autre 20 % d'augmentation dans les quatre prochaines années parce que les salaires étudiants, eux, ne suivent pas. » — Une citation de Laurent Levesque, directeur général de l'UTILE

Selon l'Unité de travail pour l'implantation de logement étudiant UTILE , les étudiants seraient davantage touchés par la hausse des prix des loyers puisqu'ils doivent composer avec les logements disponibles au moment de leur arrivée à l'Université. Puisqu'ils ne restent pas locataires au même endroit pendant une longue période, ils ne bénéficient pas de certaines protections offertes.

Un impact sur les familles

Cette hausse n'occasionnerait pas que des conséquences chez les étudiants, selon l'Unité de travail pour l'implantation de logement étudiant UTILE . Comme 76 % des étudiants vivent en colocation à Sherbrooke, ils occupent des quatre et demi et des cinq et demi, qui pourraient profiter à des familles de la région.

Selon Laurent Levesque, il s'agit d'une donnée importante considérant que le taux d'inoccupation des logements frôle le 1 % à Sherbrooke. Il estime que cela met en lumière l'importance de construire davantage de logements abordables pour les étudiants, ce qui profiterait à l'ensemble de la communauté sherbrookoise.