Le Conseil économique et coopératif de la Saskatchewan fête ses 75 ans

Le Conseil économique et coopératif de la Saskatchewan (CÉCS) s’apprête à souligner ses 75 ans d’existence. L’organisme prévoit plusieurs activités qui commenceront à partir du 16 février et qui vont durer jusqu’au 1er décembre 2022.

Ces activités incluent entre autres, une pièce de théâtre,un défilé de mode, des projets touristiques, une ligne de temps historique du Conseil économique et coopératif de la Saskatchewan CÉCS , une exposition de photos, des ateliers ainsi que des webinaires.

Fondé en 1947 ,le Conseil économique et coopératif de la Saskatchewan CÉCS est l’organisme responsable du développement économique de la communauté francophone en plus d’être son porte-parole.

L’organisme s’est donné pour but de stimuler la création, le développement et l’expansion d’entreprises francophones en Saskatchewan.Il soutient aussi les individus, entreprises et communautés à tirer profit du potentiel économique de leur région.

Lancement d’un nouveau site web

En plus des activités prévues, le Conseil économique et coopératif de la Saskatchewan CÉCS va aussi lancer son nouveau site web le 16 février pour mieux faciliter l’accès à l’information et aux services qu’il offre.

Le calendrier des activités pour les célébrations de ses 75 ans y sera aussi affiché.