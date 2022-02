Granby assurera la conservation de 21 hectares de milieux naturels

La terre Chasco, qui est située à l'ouest de la route 139 entre les rues Principale et Cowie, est notamment composée de 39 % de milieux humides. Ce terrain constitue également l'habitat du pioui de l’Est, une espèce d'oiseau à statut précaire, ainsi que de certains amphibiens et couleuvres.

Selon la mairesse Julie Bourdon, cette acquisition illustre bien la nouvelle orientation que prend la Municipalité quant à la protection de l'environnement.

Non seulement cette annonce marque un pas important dans notre quête de conserver des milieux naturels de notre municipalité, mais cette nouvelle vision du conseil exprime également notre réelle volonté de garantir la protection des milieux naturels de notre territoire , indique la mairesse, par voie de communiqué.

La mairesse de Granby, Julie Bourdon, cet acquisition vise à protéger un territoire de 21 hectares. Photo : Collaboration spéciale

Granby entend garder à l'état naturel 73 % du terrain qui a été acquis en vertu de sa Politique de conservation des milieux naturels.

Pour plusieurs conseillers municipaux, il s'agit d'une annonce importante alors que le développement de ce secteur de la ville était en plein essor.