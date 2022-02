Ottawa envisage un allégement des mesures aux frontières

Parmi les mesures réévaluées figure l'exigence de fournir un test PCR datant de moins de 72 heures afin de pouvoir entrer au Canada.

En conférence de presse vendredi, M. Duclos a déclaré que toutes les mesures font l’objet d’une réévaluation constante et nous allons continuer à les ajuster en fonction de la science, de la prudence et de l’évolution de la situation épidémiologique .

En ce qui a trait aux mesures sanitaires imposées aux frontières, le ministre de la Santé a ajouté que des annonces auront lieu à ce sujet la semaine prochaine.

« Le pire d’Omicron étant derrière nous, notre gouvernement évalue activement les mesures en place à nos frontières. Nous devrions être en mesure de communiquer des changements à ce sujet dès la semaine prochaine. » — Une citation de Jean-Yves Duclos, ministre fédéral de la Santé - Twitter

À l'heure où le déconfinement va bon train dans les provinces, Jean-Yves Duclos a cru bon de rappeler aux Canadiens que si certaines mesures sont temporaires, d'autres seront avec nous pour longtemps et pourront être levées dès que la situation épidémiologique, la science et la prudence nous le permettront .

Justin Trudeau s'adresse aux médias à 14 h

D'ici-là, la tension continue de monter au pays à l'aube d'un nouveau week-end de manifestation contre les mesures sanitaires, que les blocus se poursuivent à des points de passage frontaliers de l'Ontario, de l'Alberta et du Manitoba, et ce, en plus des centaines de camionneurs qui occupent le centre-ville d'Ottawa depuis maintenant deux semaines.

Pressé de toutes parts de prendre des mesures pour libérer les voies routière et la capitale du pays, le premier ministre Justin Trudeau doit s'adresser aux médias cet après-midi à 14 h.

Devant l'impasse qui persiste avec les manifestants et l'ampleur des dommages qu'ils causent à l'économie de sa province et à la libre circulation des biens et des gens, le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, a décrété l'état d'urgence vendredi.

Ce n'est plus une protestation [...] Le pont Ambassador à Windsor, c'est 700 millions de dollars en échanges commerciaux chaque jour , a déclaré Doug Ford.

Il promet l'imposition rapide de décrets qui toucheront la frontière, les autoroutes de la série 400, les aéroports, les ports, les ponts et les chemins de fer.