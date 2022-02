Brandon Metallic insiste pour se représenter seul

L’accusé a comparu virtuellement et sans avocat vendredi matin au palais de justice de New Carlisle.

Selon la juge Janick Poirier, le juriste qui a accompagné l'individu dans les procédures visant à établir son aptitude à subir son procès, Me Hugo Caissy, aurait signifié son ouverture à le représenter.

Or, l'accusé a martelé qu'il voulait agir seul. La juge de la Cour du Québec lui a d’ailleurs indiqué qu’elle était un peu troublée .

Vous savez que vous faites face aux plus sérieuses accusations du Code criminel? Et vous me dites ce matin que vous avez l’intention de diriger votre défense sans l’assistance d’un avocat? Vous me dites vraiment cela ce matin? , a-t-elle questionné l’accusé.

Le principal intéressé a répondu par l'affirmative à ses questions.

« Je ne peux pas vous forcer à avoir un avocat, mais ce n’est définitivement pas une bonne idée que vous procédiez sans. » — Une citation de Janick Poirier, juge de la Cour du Québec au palais de justice de New Carlisle

Si je change d’idée, je vous le ferai savoir, a lancé M. Metallic. La juge Poirier lui a indiqué que plusieurs personnes étaient impliquées dans les procédures judiciaires en cours et que le procès devait aller de l'avant. On ne peut pas tout mettre sur pause juste au cas où un jour, vous changiez d’idée , lui a-t-elle mentionné.

Le dossier de Brandon Metallic sera acheminé à la Commission des services juridiques afin qu'un amicus curiae (ami de la cour) soit désigné. Il s'agit d'un intervenant désintéressé qui aidera à la suite des procédures.

Brandon Metallic sera quant à lui de retour en cour le 4 mars prochain à l 'étape de l'enquête préliminaire pour la forme.

Le 10 septembre, la Cour du Québec avait jugé Brandon Metallic inapte à subir son procès, à la suite d’une évaluation psychiatrique menée à l'Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel.

Le tribunal avait alors ordonné un traitement médical qui aura duré 60 jours, soit la durée maximale autorisée par le Code criminel.

L'individu a finalement été déclaré apte à faire face à la justice le 13 janvier dernier par la Cour du Québec. Il revenait devant le tribunal vendredi matin pour la toute première fois depuis ces événements.

Brandon Metallic est accusé d’avoir causé la mort d’une fillette et d’un homme dans la vingtaine à Listuguj, le 15 mai 2021. L'identité des deux victimes est frappée d’un interdit de publication.