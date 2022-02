Urgence de Senneterre. le comité citoyen demeure méfiant

En point de presse jeudi, la présidente-directrice générale du Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT), Caroline Roy, a annoncé que l’urgence pourrait voir ses heures d'ouverture augmenter d'ici quelques semaines, grâce au recrutement de trois nouvelles infirmières.

Caroline Roy explique que la 5e vague a retardé le processus de réouverture, mais elle espère progresser la semaine prochaine.

Si la situation demeure stable, il y aura une nouvelle rencontre avec les équipes cliniques la semaine prochaine pour regarder l’accompagnement des équipes de Senneterre, pour amorcer un projet d’auto-gestion des horaires, qui avait déjà été annoncé, a-t-elle précisé. Les équipes, avec les gestionnaires, vont pouvoir regarder à monter un horaire pour pouvoir couvrir, on l’espère, davantage d’heures à l’installation de Senneterre au cours des semaines qui vont suivre.

La porte-parole du comité Urgence d’agir, Mindie Fournier se réjouit de voir que le travail de recrutement amorcé par la Ville de Senneterre a donné des résultats. Elle estime que la balle est désormais dans le camp du CISSS-AT.

On s’attend à ce que le CISSS-AT tienne parole et que les bottines suivent les babines, lance-t-elle. Les récents recrutements et le retour du personnel doivent faire en sorte qu’on revienne à la normale. Je ne vous cacherai pas que j’ai de sérieux doutes sur l’honnêteté du CISSS-AT. On est un peu sur le qui-vive, à savoir si les promesses seront tenues ou pas.

Le comité Urgence d'agir était sur place pour la fermeture de l'urgence. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Reste à savoir aussi si la réouverture de l’urgence sera complète, ou seulement pour quelques heures de plus par jour. À ce sujet, le comité Urgence d’agir demeure prudent.