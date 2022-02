La ligne VAX-19 : des navettes gratuites pour aller se faire vacciner à Montréal

Il s’agit d’une initiative de la Société de transport de Montréal (STM), de la Ville de Montréal et du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).

Les utilisateurs pourront se rendre à une clinique de vaccination COVID-19, recevoir leur vaccin et être de retour dans leur quartier dans un délai maximal d’une heure et demie , indique le site web de Santé Montréal  (Nouvelle fenêtre) .

Les quartiers desservis par la ligne VAX-19 sont LaSalle, Montréal-Nord, Saint-Léonard et Ville-Émard. Ceux-ci ont été identifiés en raison de leur couverture vaccinale plus faible ou de la présence importante de barrières d’accès , précise-t-on.

Le service est offert depuis le 9 février, et jusqu’au 19 février seulement, les lundis, mercredis et samedis. Les premiers et derniers départs sont à 9 h 30 et 20 h 05, respectivement, sur les quatre circuits.