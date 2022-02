Le Groupe minier Impérial reçoit 245 000 $ pour son projet de gisement à Carter Lake

Le financement va servir à entreprendre des travaux d’optimisation d’un procédé métallurgique pour l'exploitation du scandium et de terres rares au Québec, explique le président-directeur général du Groupe minier Impérial, Peter Cashin.

Dans un communiqué de presse, l’entreprise affirme que les travaux d'optimisation visent à améliorer la récupération du scandium, à réduire les coûts d'exploitation de la mine et à diminuer l'empreinte carbone du procédé métallurgique .

Ce projet d’optimisation fera partie d’une étude économique préliminaire [...] qui devrait être prête vers la fin de février [ou au] début du mois de mars , lance M. Cashin.

Si le projet se concrétise, le Groupe minier Impérial va exploiter son gisement de scandium, le Crater Lake, situé à plus de 200 kilomètres de Schefferville.

Cette étude est un premier pas vers la concrétisation d’une nouvelle usine de transformation du minerai au Québec.

Un minerai aux mille et une possibilités

Les avantages du scandium, un minerai critique, sont nombreux : il améliore les propriétés du métal en le rendant plus fort, plus léger et anticorrosif.

Beaucoup de secteurs, tels que l'aéronautique, le militaire ou l'automobile, pourraient vouloir ce métal allié dans les prochaines années.

Source : Guy Simard, ID Manicouagan