Les régions rurales du Manitoba font face à une pénurie croissante d’ambulanciers

L'Association manitobaine des professionnels en soins de santé (MAHCP), qui représente environ 800 ambulanciers paramédicaux en milieux ruraux, affirme que la pénurie de personnel génère des temps d'attente de plus en plus longs dans les régions éloignées.

Les délais d'intervention ont augmenté de 35 % depuis 2018, affirme le président de l'association, Bob Moroz. Des régions entières se retrouvent sans couverture , explique-t-il.

Selon des données obtenues par CBC, les ambulances ont manqué de personnel pendant près de 20 000 heures dans les régions rurales manitobaines. Il s'agit d'une augmentation de 3000 heures par rapport à l’automne dernier.

Le président du syndicat précise tout de même qu'il n'y a pas de lien direct entre ces données et la dernière vague de la pandémie.

Nous constatons que de plus en plus de gens doivent prendre congé, dit-il. En raison du nombre d'heures supplémentaires et de rappels, les gens sont tout simplement épuisés.

Cette pénurie de personnel, selon Bob Moroz, entraîne des horaires encore plus chargés chez ceux qui travaillent encore. Il n'est pas rare que des ambulanciers fassent des quarts de travail de 14 à 23 heures.

« Nous n'avons tout simplement pas les effectifs nécessaires, c'est clair. La situation s'aggrave et elle s'aggrave rapidement. » — Une citation de Bob Moroz, président de l'Association manitobaine des professionnels en soins de santé

Les pénuries causent également des tensions entre les prestataires de services et les ambulanciers paramédicaux. Ces derniers sont souvent accusés des retards lorsqu’ils arrivent sur les lieux, explique M. Moroz.

Les gens sont stressés et les ambulanciers doivent faire face à cette situation.

Le syndicat dit s'efforcer de recruter davantage d'ambulanciers. Il a d’ailleurs lancé un appel aux anciens travailleurs dans le secteur, y compris ceux qui sont récemment partis à la retraite, afin qu'ils réintègrent le personnel.

La ville de Brandon finance les ambulanciers paramédicaux

Le président du secteur 803 de l'Association internationale des pompiers, qui représente les pompiers et les ambulanciers de Brandon, Terry Browett, soutient que les ambulances de sa ville sont de plus en plus appelées dans les régions éloignées, laissant toute la ville de Brandon sans une seule ambulance.

Le maire de Brandon, Rick Chrest, dit avoir consacré 300 000 $ en 2022 pour financer quatre postes de travailleurs paramédicaux dans la ville et pour faire gagner du temps à la province .

Le chef du Nouveau parti démocratique du Manitoba, Wab Kinew, suggère d’offrir des salaires plus concurrentiels et d'élargir le champ de pratique. La province pourrait ainsi retenir des ambulanciers paramédicaux plus longtemps dans les régions rurales.

Les Manitobains vivant en milieu rural méritent d'avoir accès aux soins de santé au même titre que leurs concitoyens en centres urbains, dit-il. Lorsque nous parlons aux ambulanciers paramédicaux eux-mêmes, ils nous assurent qu'il existe des solutions politiques que le gouvernement progressiste-conservateur pourrait examiner, mais que celui-ci les ignore.

De son côté, l'organisme Soins communs du Manitoba soutient qu'il s'efforce d'accroître la capacité éducative pour la formation des travailleurs paramédicaux.

Soins communs dit travailler avec le Collège des ambulanciers du Manitoba afin d'offrir des permis provisoires aux nouveaux diplômés, ce qui leur permettrait de se rejoindre le marché du travail plus rapidement.

Avec les informations Riley Laychuk