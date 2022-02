Les Saskatchewanais sentent qu’ils sont plus divisés, selon un sondage

La grande majorité des Saskatchewanais croient que la population est plus divisée que l’année dernière, selon un sondage effectué par le Canadian Hub for Applied and Social Research (CHASR) de l’Université de la Saskatchewan.

C'est le constat de 78,7 % des personnes sondées, alors que seulement 2 % des répondants croient que la société est devenue moins divisée.

Les chercheurs ont demandé aux répondants de commenter l’impact de cinq enjeux controversés sur la dissension dans la province. Ces enjeux sont la pandémie de COVID-19, la lutte contre les changements climatiques, le secteur de l’énergie, l'élection fédérale et la diversité ethnique.

Une majorité des personnes sondées croient que trois de ces enjeux ont plutôt servi à diviser la population. Plus de quatre répondants sur cinq estiment que la pandémie a eu un effet clivant sur les Saskatchewanais.

Une pluralité d’entre eux croit aussi que le secteur de l’énergie est un facteur de division plutôt que d'unité.

Seul l'enjeu de la diversité ethnique est considéré comme unificateur, selon 44 % de répondants.

Les réponses varient grandement selon l'âge ou la provenance des répondants. Ainsi, 74 % des répondants âgés de 18 à 34 ans croient que la diversité ethnique est un facteur d’unité, alors que ce sentiment est partagé par 32,8 % des répondants de 55 ans et plus.

De plus, 19 % des répondants des villes de Regina et de Saskatoon sont plus susceptibles de penser que la COVID-19 a unifié les Saskatchewanais, contre seulement 7 % des personnes sondées vivant en milieu rural ou dans de plus petites villes.

Pour le directeur du Canadian Hub for Applied and Social Research CHASR , Jason Disano, cette étude est limitée par le manque de données historiques permettant de comparer cette cueillette aux résultats d'exercices précédents. Par contre, il estime que c’est le prix de réaliser des études sur des sujets d’actualité.

« Les données indiquent que les gens sentent que la province est divisée. » — Une citation de Jason Disano, directeur du CHASR

Les chercheurs ont également demandé aux répondants si, dans la dernière année, ils avaient réduit leur contact avec un ami ou un proche en raison d’une différence d’opinions. Presque une personne interrogée sur trois a répondu oui.

Dans 94 % des cas, le désaccord était lié à la pandémie de COVID-19.

Méthodologie Les chercheurs du Canadian Hub for Applied and Social Research ont obtenu les données par téléphone. Des entrevues ont été complétées avec 400 résidents de la province entre le 1er et le 30 décembre 2021. La marge d’erreur est de plus ou moins 4,90 %, 19 fois sur 20. Le sondage a été réalisé en partenariat avec CBC Saskatchewan.

Avec des informantions de Theresa Kliem