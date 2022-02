Bob Ross, icône des années 90, nous a bercé avec sa chevelure frisée en peignant des paysages dans The Joy of Painting [Le bonheur de peindre] . Yuk-Sem Won, une Franco-Ontarienne de Thunder Bay, suit les traces de son idole en paraissant elle aussi dans une émission à la télévision pancanadienne.

« Ça fait deux ans que j’ai du monde à travers le Canada qui m’écrit: ‘’ Aww ! Merci ! J’aime bien ça te regarder. Je ne suis pas capable de faire ce que tu fais, mais ça a l'air tellement facile, c’est relaxant. » — Une citation de Yuk-Sem Won, artiste peintre

Une toile en hommage au paternel, King Won, un artiste culinaire qui servait des rôties avec des mets chinois dans son restaurant à Hearst. Photo : Avec la permission de Yuk-Sem Won

Une notoriété que l’animatrice-bénévole a acquise grâce à son émission Painting with Yuk-Sem Won [Peindre avec Yuk-Sem].

Trois saisons ont d'abord été offertes à la télévision communautaire de Thunder Bay, mais la pandémie a propulsé sa série d’un océan à l’autre sur la télé de Shaw Direct.

L'oeuvre qui a fait découvrir Yuk-Sem Won aux gens de Thunder Bay: un canot sur chaise. Photo : Avec la permission de Yuk-Sem Won

Faire une toile en trente minutes sans interruption sur un ton monocorde l’ont certes aidé à se faire comparer à Bob Ross, mais la femme aux origines asiatiques avoue que c’est aussi sa chevelure qui lui a donné sa notoriété.

Mes cheveux sont toujours en bigoudis, des grandes frisettes. Je suis chinoise donc, non, ce n’est pas naturel du tout, mais j’ai toujours fait ça. Le monde aime ça et me reconnait tout de suite.

Enseignante à la télévision avec des cheveux frisés, son entourage l’a rapidement surnommé : la Bob Ross du Nord avec de meilleurs cheveux.

Les toiles sur une pagaie sont l'une des marques de commerce de Yuk-Sem. Cette rame fut remise au gagnant du demi-marathon de Kakabeka Falls. Photo : Avec la permission de Yuk-Sem Won

Une comparaison que la mère de cinq enfants prend en toute humilité, puisqu'elle se souvient qu'elle regardait religieusement le peintre de la Floride.

Je dînais, je regardais le show et j’attendais jusqu’à la dernière minute pour voir la peinture complétée. J’avais mon manteau, j’étais prête pour courir à l’école et être là pour 13 heures , se souvient celle qui a grandi à Hearst à deux blocs de l’école.

De la télé aux écoles franco-ontariennes

Répondre à des lettres de fans et des prises de photos à l'épicerie parsème maintenant son quotidien pour la Bob Ross francophone.

La présidente du Club culturel francophone de Thunder Bay s'estime chanceuse d'avoir une artiste dans sa communauté.

« C'est chouette parce que des artistes francophones à Thunder Bay, il n'y en a pas beaucoup. On est ravi de pouvoir collaborer avec et surtout de créer des référents culturels. » — Une citation de Audrey De Bruyne, présidente du culturel francophone de Thunder Bay

On retrouve les oeuvres de l'artiste d'origine asiatique un peu partout à Thunder Bay dont dans ce restaurant rapide. Photo : Avec la permission de Yuk-Sem Won

Si son émission est en anglais, Yuk-Sem Won l'a adapté pour le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales  (Nouvelle fenêtre) .

Elle a fait un gros travail de présenter des cours en ligne pour apprendre à dessiner en fonction des âges. Ça nous a donné l'idée au niveau du club francophone de l'adapter en fonction de certaines thématiques , dit Mme De Bruyne.

Yuk-Sem se souvient d'ailleurs du 25 septembre dernier alors qu'elle a appris à des jeunes à dessiner le drapeau franco-ontarien dans une fenêtre.

Audrey De Bruyne nous confie d'ailleurs que l'artiste sera l'une des têtes d'affiche au carnaval de Thunder Bay.