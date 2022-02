Le Centre d’excellence sur les drones confiant pour l'avenir

La Ville d'Alma et la Corporation d'innovation et de développement Alma-Lac-Saint-Est (CIDAL) ont récemment décidé de retirer le financement qu'elles offraient au Centre d'excellence sur les drones CED . L’annonce du retrait de la municipalité a été livrée lundi soir lors de la séance du conseil municipal, après réception des conclusions d’une étude stratégique. Alma souhaite maximiser les projets aéroportuaires aux retombées directes tout en conservant certains aspects de l'offre de services du Centre d'excellence sur les drones CED comme la gestion des zones de vol hors portée visuelle, en grande demande.

Abdo Shabah assure que la collaboration demeure quand même bonne avec ces deux alliées de longue date. Il précise également qu’une participation financière accrue de la part du gouvernement provincial est attendue.

Québec a récemment présenté sa nouvelle stratégie pour le secteur aérospatial.

Nous avons des projets sur la table de plusieurs millions de dollars qui sont soutenus par le ministère de l’Économie et de l’Innovation et il va y en avoir d’autres. J’ai eu des discussions cette semaine et il y a beaucoup plus d’investissements à venir dans les prochaines années , a déclaré le président du C.A., au micro de l’émission C’est jamais pareil.

Il assure que des investissements sont même promis pour les prochains mois.

On va faire de belles annonces, je l’espère, pour la région , a-t-il conclu.

Avec Catherine Gignac