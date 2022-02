France : les convois anti-restrictions sanitaires attendus de pied ferme à Paris

S'inspirant de la mobilisation au Canada, les organisateurs dénoncent le passeport vaccinal entré en vigueur le 24 janvier et se réclament des Gilets jaunes , mouvement de protestation populaire de 2018-2019 déclenché par une hausse des prix de l'essence qui avait tourné à la révolte contre le président Emmanuel Macron.

Depuis mercredi, ces premiers cortèges, appelés par les manifestants convois de la liberté , sont partis en voiture, auto-caravane ou covoiturage de Nice (sud-est), Bayonne ou encore Perpignan (sud-ouest) et continuaient à s'élancer vendredi des villes plus proches de la capitale.

Au total, de source policière, environ 1800 véhicules convergeaient à la mi-journée vers Paris.

Réfutant toute intention de blocage, les participants espèrent converger dans la soirée vers Paris, y passer la nuit puis participer samedi aux différents cortèges hebdomadaires contre le passeport vaccinal. Ils en réclament le retrait, ainsi que de toutes les mesures de contrainte ou de pression liées à la vaccination , outre des revendications sur le pouvoir d'achat et le prix de l'énergie, devenus un thème important de la campagne pour l'élection présidentielle d'avril.

Certains veulent ensuite tenter de rallier Bruxelles pour une convergence européenne prévue lundi. Les autorités belges ont toutefois décidé de leur interdire l'accès de la capitale, faute de demande de leur part.

À Paris, la préfecture de police a également décrété jeudi l'interdiction de cette mobilisation pour risques de troubles à l'ordre public et a prévu un dispositif pour empêcher les blocages d'axes routiers, verbaliser et interpeller les contrevenants .

Un recours contre cette interdiction doit être examiné dans l'après-midi par le tribunal administratif de Paris.

Le premier ministre, Jean Castex, a rappelé que si le droit de manifester était un droit constitutionnellement garanti , le blocage était en revanche interdit. Les participants seront arrêtés s'ils bloquent la circulation ou s'ils entendent bloquer la capitale, il faut être très ferme là-dessus , a-t-il déclaré au journal télévisé de la mi-journée sur France 2.

Les autorités ont évoqué cette semaine la fin du passeport vaccinal fin mars ou début avril , mais le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a mis en garde vendredi contre une tentative d'instrumentalisation politique de la lassitude des Français , après deux ans de crise sanitaire.

Le ministère de la Santé a d'ailleurs annoncé vendredi, compte tenu de l' amélioration de la situation sanitaire , la levée à partir du 28 février de l'obligation du port du masque dans lieux clos soumis au passeport vaccinal, c'est-à-dire les établissements dédiés aux activités de loisirs, restaurants, débits de boisson, mais pas les transports.

Une manifestation qui pourrait compliquer les projets de Macron

Une nouvelle crise de type gilets jaunes tomberait particulièrement mal pour le pouvoir, avant une annonce officielle de candidature de M. Macron attendue d'ici à la fin du mois pour l'élection présidentielle.

Parce qu'on refuse le vaccin, on a vécu tellement de ruptures dans les familles ou au travail , a expliqué Phil, 58 ans, parti en camion de Bretagne (ouest). Quand on va aux manifs, on se sent moins seul, ça fait énormément de bien au moral , a-t-il dit.

Plusieurs candidats à la présidentielle ont apporté leur soutien à ce mouvement, dont Marine Le Pen, Eric Zemmour (extrême droite) ou encore le parti de gauche radicale La France insoumise (LFI).

Je pourrais les soutenir, oui bien sûr, je vais voir comment tout cela se met en place , a indiqué jeudi soir le dirigeant de LFI, Jean-Luc Mélenchon, sur la chaîne France 2.

À contrario, d'autres comme Les Républicains (LR, droite) ou le candidat écologiste Yannick Jadot ont pris leurs distances.