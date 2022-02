Québec dit à Ottawa qu’il en fait assez pour protéger le caribou

Interpellé par le ministre fédéral de l’Environnement sur la mise en place de mesures de protection du caribou forestier et montagnard, le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Pierre Dufour, soutient que le Québec prend les mesures nécessaires pour remplir ces obligations et qu’Ottawa n’a pas à s’en mêler.

Dans une lettre envoyée en janvier dernier au ministre de l’Environnement, Benoît Charette, et au ministre responsable de la Faune et des Parcs, Pierre Dufour, le ministre de l’Environnement, Steven Guilbeault, menaçait d’agir unilatéralement en vertu de la Loi sur les espèces en péril.

À défaut d’une entente entre nos organisations respectives sur les mesures à mettre en place, je n’aurai d’autre choix que d’utiliser les autorités qui me sont conférées aux termes de cette loi afin d’assurer la protection et le rétablissement des espèces en péril pour les générations futures.



Extrait de la lettre de Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Pierre Dufour rappelle au ministre Guilbeault qu’il s'immisce dans des compétences dévolues au Québec.

Le ministre québécois de la Forêt, de la Faune et des Parcs, Pierre Dufour, indique avoir investi 11 millions de dollars au cours de la dernière année pour protéger les caribous.

Le ministre ne précise pas si cette somme inclut les enclos construits pour protéger les caribous de Val-D’Or et de Charlevoix ainsi que les femelles gestantes des deux hardes de la Gaspésie.

En Gaspésie, la construction des enclos sera terminée à l'été, mais il est prévu que les premières femelles y soient installées dès cet hiver. Photo : Gracieuseté : Daniel Bélanger

La construction de ces abris, qui a coûté entre 6 et 7 millions de dollars, est toutefois décrite comme une mesure de conservation.

Le MFFP est également un précurseur dans la conservation du caribou avec le déploiement des mesures adaptées de protection des populations, notamment l'utilisation d'enclos de protection et de maternité et le contrôle des prédateurs. Extrait de la lettre du ministre responsable de la Faune, Pierre Dufour.

La lettre du ministre souligne par ailleurs que son programme de suivi des populations est un des plus rigoureux du pays et que plusieurs projets de recherche sont en cours.

Le ministre souligne que le Québec a accepté de se priver des retombées économiques liées à la mise en valeur de près de 1,4 million de mètres cubes de bois.

L'enclos du mont Albert est un des deux espaces construits pour accueillir les femelles gestantes des caribous de la Gaspésie. Le ministère estime qu'il pourra ainsi protéger les petits des prédateurs. Photo : Gracieuseté : Daniel Bélanger

Pierre Dufour fait aussi valoir que Québec a créé récemment de nouvelles aires protégées et que des mesures intérimaires, comme c’est le cas dans l’aire protégée de la réserve Matane, assurent une protection du caribou en attendant que la véritable stratégie soit déposée.

Le ministre voit une étape charnière dans les consultations publiques de la commission indépendante qui sera en tournée dans les prochains mois dans les régions concernées par la protection du caribou forestier et montagnards. La stratégie sera parachevée à la suite des recommandations de la commission et d'un processus de consultations publique et autochtone, écrit le ministre.

Dans sa missive, le ministre fédéral invitait ses homologues québécois de l’Environnement et de la Faune à une rencontre virtuelle.

C’est non.

C’est le sous-ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs qui proposera prochainement une rencontre avec les sous-ministres de l’Environnement provincial et fédéral afin de discuter de pistes de solution.

Réactions

En Gaspésie et en Matanie, les députés Pascal Bérubé et Méganne Perry-Melançon trouvent inacceptable que le ministre fédéral de l’Environnement ait eu besoin de rappeler ses obligations au ministre Dufour. Ils se disent inquiets quant à ce qu’ils qualifient d’inaction de Québec envers la protection du caribou.

Ils considèrent tous deux que mettre les femelles gestantes en enclos n’est pas du tout une solution et rappellent qu’aucun expert ne siégera sur la commission mandatée pour consulter le public.

Après deux reports, la stratégie de protection du caribou ne sera finalement présentée qu’en 2024, soit après les élections, observent les deux élus.

« Après les élections. Ultimement on aurait perdu encore une autre année. » — Une citation de Martin-Hugues Saint-Laurent, professeur à l’Université du Québec à Rimouski

Il faut arrêter de repousser les décisions. La population est vieillissante. Le nombre de jeunes est insuffisant pour remplacer ceux qui décèdent , croit celui qui documente le déclin des hardes de caribous depuis plusieurs années.

Pour Martin-Hugues Saint-Laurent, l’intervention du ministre Guilbaut va au-delà de la bataille fédérale-provinciale. On avait hâte que ça se passe. Je ne vois pas ça comme une chose négative, au contraire, c’est peut-être la bouffée d’air frais dont le caribou avait besoin , a commenté le spécialiste en entrevue à l’émission Info-Réveil sur les ondes de Radio-Canada.

Le professeur Martin-Hugues Saint-Laurent estime que Québec a entre les mains assez de données pour intervenir et mieux protéger le caribou. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

Le spécialiste du caribou considère que Québec a fait la démonstration au fil des dernières années qu’il n’était pas capable de s’occuper de la conservation du caribou. On n’a jamais fait en sorte, dit-il, de freiner le déclin ni de le renverser. L’application de la Loi sur les espèces menacées et vulnérables n’est pas suffisante dans sa forme actuelle.

Pour M. Saint-Laurent, l’enjeu est de restreindre la coupe forestière dans les forêts anciennes du Québec et non pas celui d’un problème à documenter ou d’une consultation à organiser : Le principe de précaution est qu’on n’a pas besoin d’attendre pour prendre une décision.

Selon l’inventaire du ministère de la Faune réalisé à l’automne 2020, le ministère estime le nombre de caribous entre 32 et 36 dans l’ensemble du massif des Chic-Chocs.

D’autres coupes forestières

Malgré les alertes lancées par les élus, les spécialistes, les coupes forestières dans les territoires fréquentés par le caribou de la Gaspésie se poursuivent.

À l’ouest de la rivière Cap-Chat, le ministère prévoit effectuer des coupes forestières en altitude dans le secteur du mont Beaulieu où se situent de vieilles forêts.

En raison de la petitesse du troupeau, peu de caribous la fréquentent encore, selon lui, mais c’est le genre de territoire qu’affectionnent les bêtes. On le sait que le caribou a besoin de ces vieilles forêts où il trouve sa nourriture, le lichen et l’espace pour se déplacer, se cacher des prédateurs. C’est là qu’il peut survivre , rappelle Louis Fradette.

Les monts Chic-Chocs du côté de la Réserve Matane Photo : courtoisie Louis Fradette

Le Matanais connaît bien les secteurs fréquentés par le caribou de la Gaspésie. Depuis 14 ans, le groupe milite pour que Québec accorde le statut d’aires protégées de 400 km carrés du territoire forestier de la réserve faunique de Matane.

Une cible partiellement atteinte. En décembre 2020, Québec a enclenché le processus de protection d’une superficie d’environ 200 km carrés limitrophes au parc de la Gaspésie. Le gouvernement ne s’est pas rendu au sud vers le lac Joffre, à l’est de la rivière Cap-Chat , explique le porte-parole du comité de protection.

Dans ce secteur, à l’est de la rivière Cap-Chat, plus près de la limite du parc, au lac Joffre, les coupes forestières ont modifié à jamais le paysage. Il y a des coupes forestières à perte de vue dans ces coins-là , raconte Louis Fradette. On est beaucoup plus près de l’habitat du caribou. L'épicentre du caribou qu’on retrouve dans cette partie, c’est le mont Logan et le mont Fortin. Personnellement, j’ai souvent fait des observations de caribou près du lac Joffre en remontant vers le mont Logan.

Le groupe s’inquiète maintenant pour la partie ouest de la rivière Cap-Chat jusqu’au lac Matane que Québec n’a pas protégée.

Le lac Matane, dans la Réserve faunique Matane. Photo : Radio-Canada / Sandra Fillion

En raison de l’épidémie de la tordeuse du bourgeon de l’épinette, le ministère des Forêts envisage des coupes forestières dans des secteurs alpins fréquentés par le caribou, mais aussi par des espèces jugées menacées comme la grive de Bicknell ou vulnérables comme l’aigle royal.