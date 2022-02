L’amour loin des grands centres, entre rester et partir

Voici leurs témoignages.

Une raison de plus de s’expatrier

C’est sorti de sa bouche comme un aveu. Au bout du fil, la nervosité dans la voix de Dominique Tremblay s’est rapidement transformée en excitation. C’est décidé : une fois le visa en main, elle s’envolera pour l’Europe où elle entend rester au moins deux ans et, qui sait, rencontrer la personne qui partagera son nouveau quotidien.

Il y a d’autres raisons, mais ça, ça a été un facteur aussi. Ça a été un facteur de : "je veux rencontrer d’autres sortes de gens et voir où ça me mène".

Originaire de Saint-Ignace au Nouveau-Brunswick, mais installée à Moncton depuis 2012 lorsqu’elle a décidé de poursuivre ses études universitaires, Dominique, 27 ans, connaît quelques-uns des défis inhérents à une petite ville.

« Ici, à Moncton, je feel comme si je connais tout le monde pis je me sens un peu plus anxieuse quand je sors. Et surtout pas seule. Je suis moins approchable ici. » — Une citation de Dominique Tremblay

Son souhait de partir à l’étranger se matérialise au tout début de la pandémie quand, en avril 2020, l’application de rencontre Tinder rend accessible à tous ses utilisateurs une de ses fonctionnalités payantes. Elle lui permet alors d’entrer en contact avec des usagers de la plateforme éparpillés sur le globe.

J’ai chatté avec une tonne de monde de différents pays et vraiment, c’était hyper le fun parce que tu viens à connaître des affaires, et tu poses des questions, et eux te posent des questions à propos du Canada , se remémore-t-elle.

Dominique observe que la diversité corporelle est plus omniprésente dans les grandes villes. Moi je suis une personne plus size et, dans les petites communautés, tu n’as pas tant de choix que ça. De mon expérience personnelle, mes chances sont plus minces , ajoute-t-elle.

Les échanges qu’elle a eus ont ravivé une étincelle en elle. Ça a ranimé mon vouloir d’être aimée et mon vouloir de voyager , confie-t-elle, presque soulagée. Travaillant dans le secteur de l’événementiel au sein de l’association Musique Nouveau-Brunswick NB depuis quelques années, elle croit également que le temps est venu de visiter d’autres communautés artistiques .

L’amour en région

Riche d’une carrière en hôtellerie qui l'a amené à habiter, entre autres, sur l’île de Vancouver, à Jasper, à Banff, ainsi que dans les Caraïbes, Robert Noël est retourné s’établir dans la Péninsule acadienne en 2010 avec sa conjointe de l’époque.

Célibataire depuis près d’un an, il avoue au bout du fil ne jamais avoir été une personne qui saute les deux pieds joints dans une relation directement après une rupture.

Après avoir longtemps sillonné les hôtels de villégiature à travers le monde, Robert Noël est retourné vivre dans la Péninsule acadienne il y a plus de 10 ans. Photo : Gracieuseté de Robert Noël

Néanmoins, à Caraquet, il ne nie pas éprouver plus de difficultés à rencontrer une personne qui, comme lui, a un amour inconditionnel du vin et de la gastronomie.

On travaille, il y a les enfants, il ne reste pas beaucoup d’heures à partager avec quelqu’un. Donc quand tu le partages et que tu n'as pas les mêmes intérêts, ou le même genre de culture générale, ça peut devenir un peu compliqué , dit-il.

Le déménagement n’est pas une option qu’il envisage, du moins à court terme. J’ai beaucoup vécu dans les villes, pis on dirait que ça m’intéresse beaucoup moins qu’avant , explique Robert, aujourd’hui âgé de 46 ans.

À son avis, la meilleure façon de rencontrer quelqu’un en région, ça reste les amis de tes amis . Mais plus tu vieillis, il y en a-tu encore qui sont célibataires? L’échantillonnage n’est pas large , lance-t-il, à la blague.