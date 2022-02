Le vice-président de la STS n’exclut pas le retour de Jean-Luc Roberge

Le vice-président et conseiller municipal Michel Tremblay croit que l’entrée en scène d’un avocat spécialisé permettra à la direction de prendre des décisions éclairées qui aideront à remettre la société sur les rails.

En entrevue à l’émission C’est jamais pareil, Michel Tremblay est revenu sur la crise qui prévaut à la Société de transport du Saguenay STS depuis le dépôt d’un rapport dévastateur par la vérificatrice générale Sylvie Jean en début de semaine. Elle a relevé des lacunes majeures en termes de gestion et en ce qui a trait à l’entretien du matériel roulant.

Au terme d’une rencontre extraordinaire du C.A tenue jeudi, le directeur général de la Société de transport du Saguenay STS , Jean-Luc Roberge, a été suspendu avec solde.

Tout le monde était d’accord avec cette décision-là. Tout le monde avait leur point de vue. Mais vu les circonstances, tout le monde a dit que c’était la plus sage décision d’aller vérifier s’il y a eu des fautes graves. Moi, c’est ça que je veux qu’on cherche et je veux qu’on trouve. S’il n’a rien fait, je ne vois pas pourquoi on ne le laisserait pas là. C’est tout ça qu’il faut vérifier , a réagi Michel Tremblay.

Pour l'instant, c'est le directeur général adjoint, Frédéric Michel, qui prend la gouverne de la société de transport en commun, laquelle bénéficie d'un budget annuel de 25 millions de dollars, dont la moitié provient de la Ville de Saguenay.

Le vice-président a indiqué qu’ il ne faut pas prendre panique et qu’il est important de recevoir l’aide d’un spécialiste en gestion qui viendra faire la lumière sur la situation.

Quant à la sortie du Syndicat des employés de la STS, qui a relevé le fait que ces problèmes internes ne datent pas d’hier, Michel Tremblay en appelle à la prudence et croit que ce n’est pas le syndicat qui va "runner" la Société de transport du Saguenay STS .

Marc Bouchard réagit

Seul conseiller de l’Équipe du renouveau démocratique (ERD) à la table du conseil municipal, Marc Bouchard a réagi par voie de communiqué. Il estime qu’il est impératif, pour le conseil d’administration et les élus, de mettre en place des mesures qui permettront de redresser la Société de transport du Saguenay STS .

Je crois que la décision de suspendre M. Roberge permettra aux membres du conseil d’administration de prendre le temps nécessaire pour bien évaluer la situation, discuter avec le conseil municipal et de prendre les décisions adéquates afin de corriger les lacunes soulevées par la vérificatrice générale , a-t-il fait valoir.

Le conseiller pense qu’il est nécessaire de bien cibler les priorités et de dénicher la personne qui sera capable de prendre la barre de la société et en assurer la saine gouverne. Marc Bouchard en appelle aux parties prenantes pour qu’elles tiennent des discussions franches, dans un délai rapide, afin d’assurer la cohérence entre la Ville et l’organisation.

Avec Frédéric Tremblay