Usine de béton à Rimouski : Sintra pourrait-il devenir un « bon voisin »?

Odeurs nauséabondes, bruit pendant la nuit, camions qui démarrent avant les heures réglementaires, les citoyens du secteur ont pu parler directement de leurs doléances avec les représentants de l'entreprise.

Depuis trois ans, les irritants sont de plus en plus nombreux , explique Gisèle Fournier, qui habite en face de l'usine.

Pour cette rencontre avec les citoyens, Sintra semble n'avoir pas pris la chose à la légère. Il y avait neuf personnes de Sintra, dont le grand responsable des usines de l'est de la province , raconte un autre résident du secteur, Yvan Chouinard.

« C'est une volonté de bon voisinage, ç'a été très amical, je dirais. Les doléances ont été exprimées et les gens nous entendaient fort bien. On dirait qu'il y a une volonté d'organiser les choses au mieux possible. »