Le pont Ambassador bloqué pour un 5e jour de suite

M. Ford doit être accompagné pour sa conférence de presse de la ministre des Transports, Caroline Mulroney, et de la Solliciteure générale, Sylvia Jones.

Les partis d'opposition ont accusé le premier ministre d'inaction dans le dossier.

Des observateurs ont évoqué certaines mesures, comme la suspension de permis et d'assurances, que les gouvernements pourraient prendre pour mettre fin à la manifestation à Ottawa et au blocage depuis lundi du pont Ambassador par des camionneurs et autres opposants à la vaccination obligatoire.

De leur côté, des associations de l’industrie automobile, appuyées par la Ville de Windsor, ont présenté une demande d'injonction. Une audience en cour est prévue vendredi midi.

Le pont Ambassador entre Windsor et Détroit est normalement le lien transfrontalier le plus achalandé en Amérique du Nord.

Le blocage perturbe entre autres l'industrie automobile ontarienne. Les usines de plusieurs constructeurs tournent au ralenti ou ont dû suspendre carrément leur production.

Les États-Unis demandent au gouvernement canadien d'user de ses pouvoirs fédéraux pour en finir avec les barricades.

Près de 2,5 millions de camions empruntent le pont Ambassador chaque année.

Plus de 25 % des marchandises échangées entre les États-Unis et le Canada y traversent la frontière.

