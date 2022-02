45 volontaires pour appuyer les hôpitaux sur les 4000 qui ont levé la main

Plus tôt cette semaine, le gouvernement provincial au Nouveau-Brunswick a indiqué qu’une centaine de personnes sur les 4000 volontaires prêts à mettre l’épaule à la roue dans les hôpitaux sont sélectionnés. Or, ils seraient plutôt une quarantaine.

Selon Bruce MacFarlane, porte-parole du ministère de la Santé, 45 membres du public ont été intégrés avec succès et non environ 100 personnes , comme il l’avait avancé plus tôt cette semaine. Aucune explication sur la différence entre les chiffres n’a été offerte.

Parmi ces personnes, 42 travaillent dans des services cliniques et 3 dans des services non cliniques. Ces personnes sont rémunérées, assure le porte-parole.

Le travail clinique comprend l'administration des vaccins et des tests de dépistage de la COVID-19, les services aux patients et le travail de soutien personnel.

Le travail non clinique comprend le soutien administratif, l'administration de bureau, le soutien logistique, la saisie de données, le service à la clientèle, la préparation et la livraison de nourriture.

Le 18 janvier, Fredericton avait lancé un appel urgent à toutes les personnes en mesure d’aider les hôpitaux afin de pallier le manque de personnel. En 24 heures, environ 1600 personnes avaient rempli le formulaire en ligne afin d’offrir leurs services.

Maintenant, le gouvernement provincial change de ton concernant son appel à la population. Beaucoup de temps pourrait passer avant que les milliers de personnes prêtes à travailler dans les hôpitaux s’y retrouvent.

L'appel à l'aide aux volontaires vise à ajouter de la flexibilité et à inciter les personnes qui n'ont pas encore d'emploi à proposer leurs compétences et leurs services pour des emplois occasionnels dans les secteurs liés à la santé , a indiqué M. MacFarlane par courriel jeudi.

Par ailleurs, 93 employés du gouvernement provincial ont été déployés pour soutenir les secteurs des soins intensifs et des soins de longue durée dans le système de santé .

Les réseaux de santé ont également redéployé le personnel des services moins achalandés pour soutenir les services plus essentiels.

« Nous remercions le public pour leur formidable réponse au programme, et en particulier ceux qui ont déjà été affectés pour combler les écarts dans le secteur de la santé en cette période critique. » — Une citation de Bruce MacFarlane, porte-parole du ministère de la Santé

Le ministère de la Santé continue de contacter des personnes qui sont doublement vaccinées et qui ont reçu leur dose de rappel inscrites au programme provincial pour appuyer le système de santé.

Avec des informations de CBC