Révoquer l’assurance des camionneurs n’est pas la bonne option, selon un expert

À l’aube de la troisième fin de semaine de manifestation à Ottawa, menacer les camionneurs de leur retirer leur assurance pour leur véhicule ne devrait pas les inciter à quitter la ville plus rapidement, croit un expert en droit.

Depuis que le chef du Service de police d’Ottawa (SPO) Peter Sloly a affirmé que les forces de l’ordre n’étaient peut-être pas la solution pour mettre fin à la manifestation la semaine dernière, plusieurs autres options ont été soulevées pour y parvenir.

La suspension du permis de conduite a été évoquée, de même que le retrait des plaques d’immatriculation et voilà que la révocation de l’assurance automobile est aussi à l’étude.

Cela n'aura peut-être pas un effet dissuasif si vous n'avez rien à perdre , croit Erik Knutsen, professeur en droit à l’Université Queen’s.

Erik Knutsen, professeur en droit à l'Université Queen's Photo : Université Queen's

« Ce n’est ni une solution sage ni une solution probable. » — Une citation de Erik Knutsen, professeur en droit à l’Université Queen’s

Je pense qu'en tant que gouvernement, ce serait fou. Si vous retirez la couverture d'assurance et que la personne qui a fait quelque chose, qui a blessé quelqu'un, dans l'un de ces rassemblements n'a aucun actif, cela ne fait pas de mal au malfaiteur , explique-t-il.

Bien que le problème des klaxons bruyants ait été réglé, du moins pour le moment, grâce à une injonction, il reste environ 400 véhicules dans les rues du centre-ville d’Ottawa. Ces véhicules, pour la plupart des camions, font du sur place et émettent beaucoup d’émanations.

Le klaxon d'un poids lourd au centre-ville d'Ottawa Photo : Radio-Canada

Il est également peu probable que le retrait de la couverture d'assurance modifie le comportement d'un manifestant, selon le professeur Knutsen, car les lois canadiennes et provinciales sont conçues pour protéger une personne qui pourrait avoir besoin d'une indemnisation à la suite d'un incident, qui dans ce cas serait la Ville d'Ottawa et ses résidents.

Je pense que la plus grande conséquence est que vos actifs pourraient être exposés , ajoute Erik Knutsen, en spécifiant qu'une assurance est tout de même nécessaire pour que les manifestants puissent quitter la ville.

En ce qui concerne la couverture d'assurance commerciale pour un propriétaire d'entreprise, une fois qu'un conducteur cause intentionnellement des dommages, l'assurance disparaîtrait.

À la recherche de solutions

Les responsables de la Ville d'Ottawa et du ministère des Transports de l'Ontario ont examiné comment utiliser l'immatriculation et l'assurance des véhicules commerciaux pour convaincre les camionneurs de quitter la capitale, mais c'est peu probable que ce sera mis en œuvre.

Toutes les sanctions nécessitent qu'un préavis approprié soit donné aux participants pour qu'ils aient la possibilité de répondre , a déclaré le porte-parole du ministère, Dakota Brasier, dans un courriel à Canadian Broadcasting Corporation CBC .

En ce qui a trait aux compagnies d’assurance elles-mêmes, retirer l’assurance automobile d’un particulier n’est pas si simple.

Il y a un certain ensemble de règles à suivre, des délais de préavis par voie de lettres recommandées et ce genre de choses , dit pour sa part Bryan Yetman, président de First Durham Insurance à Pickering en Ontario.

Je pense que l'industrie aurait du mal à s'éloigner de ses clients , ajoute-t-il, en disant toutefois que les assureurs pourraient envisager de refuser le renouvellement d’une police d’assurance.

Avec les informations de Julie Ireton