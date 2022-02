Caroline Belisle, Laurie LeBlanc et Sonya Malaborza en lice aux Éloizes 2022

L’événement vise à reconnaître l’excellence dans une panoplie de disciplines artistiques en Acadie, soit les arts médiatiques, les arts visuels, le théâtre, la danse et les arts du cirque, la littérature et la musique. Des prix sont aussi décernés à des organismes qui appuient les arts et la production artistique, ainsi qu’à l’événement ou au spectacle de l’année.

En nomination pour la première fois

Plusieurs artistes en sont à leur première nomination. C’est le cas de Caroline Belisle dans les catégories découverte de l’année et artiste de l’année en théâtre pour sa pièce intitulée Pépins - un parcours de petites détresses.

C’est le cas également du chanteur country Laurie LeBlanc, pour son album When It's Right It's Right, et de Sonya Malaborza, pour sa traduction littéraire L’accoucheuse de Scots Bay.

D'être parmi les [finalistes], entre autres pour artiste s’étant le plus illustré hors de l’Acadie, c’est un honneur. Puis, c’est une fierté en même temps pour le côté country. Moi, j’en mange du country. On a plein d’artistes country que je connais. C’est un peu de dire aux jeunes ou à la relève : "Écoute, on ne sait jamais ce qu'il peut arriver" , affirme Laurie LeBlanc.

Laurie LeBlanc est un auteur-compositeur-interprète. Photo : Radio-Canada

C'est la première fois qu'une traduction littéraire est en lice pour un prix de ce genre là. Donc, pour moi qui défend le côté plus créatif de la traduction littéraire depuis des années, de voir qu’on puisse considérer un projet comme L’accoucheuse de Scots Bay au même titre qu’un roman ou que tout autre projet, je trouve ça génial , souligne Sonya Malaborza.

La traductrice Sonya Malaborza est en nomination pour sa traduction de L’accoucheuse de Scots Bay, de l’auteur Ami McKay. Le roman met en scène une jeune fille qui accompagne une sage-femme cadienne en Nouvelle-Écosse. Photo : Anne-Marie Parenteau

C’est une première également pour le photographe David Champagne, pour son oeuvre Étrange janvier insulaire, et pour Fernande Chouinard, auteure du roman L'ombre de Rosa.

L’artiste Emilie Grace Lavoie en est aussi à sa première nomination en arts visuels pour son exposition intitulée Environnement.

Hommage à Édith Butler

Le prix de l’hommage sera décerné cette année à Édith Butler pour sa contribution inestimable aux arts et à l’Acadie. Sa carrière internationale s’étale sur plus de 60 ans et comprend près de 30 albums.

Édith Butler est originaire de Paquetville, au Nouveau-Brunswick. Sa discographie compte près de 30 titres. Photo : La production est encore jeune / Karine Dufour

La plus récente cérémonie des Éloizes s’est déroulée en mode virtuel en raison de la pandémie. Cette année, les organisateurs ont décidé de remettre l’événement à l’automne dans l’espoir de pouvoir y accueillir le public en personne.

La catégorie de l’artiste de l’Acadie du Québec n’existe plus, mais les Madelinots peuvent depuis cette année soumettre leur candidature aux Éloizes dans toutes les catégories.

L’artiste multidisciplinaire Isabelle Cyr est responsable de la direction artistique de l’événement.

Les activités des Éloizes 2022 doivent commencer le 28 septembre à Petit Rocher, au Nouveau-Brunswick. La soirée de remise des prix est prévue pour 1er octobre

D’après un reportage de Jérémie Tessier-Vigneault