Redémarrage progressif pour les hôtels et les salles de réception

L'espoir renaît peu à peu dans le secteur hôtelier et touristique. Au Centre-du-Québec, l’annonce de la reprise des congrès et des événements grâce au plan de déconfinement progressif fait déjà sentir ses effets.

Pour Étienne Aubin, le directeur du marketing de l’hôtel drummondvillois le Dauphin , le plan de déconfinement provincial dévoilé en début de semaine représente une bouffée d'air frais.

Toute l'équipe est vraiment contente de pouvoir recommencer à faire ce que l'on fait de mieux, soit d'accueillir des événements d'affaires. On est prêts et on a vraiment hâte de recommencer , se réjouit-il.

Les assemblées et les réunions seront permises dès le 21 février avec un maximum de 500 personnes vaccinées. La reprise s'annonce toutefois lente, croit l’hôtelier.

Depuis deux jours, le téléphone sonne énormément. Comme le déconfinement est progressif, les gens "bookent" un peu plus loin. Ça va plus autour de mars, avril et mai. Il y a beaucoup de demandes pour des mariages, des événements sociaux et corporatifs. On va tous les prendre! s’exclame-t-il.

La directrice du Complexe hôtelier Dupré, à Princeville, est du même avis.

Ce n’est pas encore la folie furieuse pour les réservations, tout dépendamment des événements , explique Jacinthe Dupré.

Le Centrexpo agréablement surpris

Les effets du déconfinement progressif se font sentir de manière très positive au Centrexpo de Drummondville, explique son directeur Daniel Lagueux.

On a été agréablement surpris. Aussitôt que l'annonce a été faite, on, on a commencé à avoir des appels et même des demandes par notre site web , souligne-t-il.

« J'ai parlé avec quelques clients, et on voit l'enthousiasme, ça tranche avec le découragement! » — Une citation de Daniel Lagueux, directeur du Centrexpo de Drummondville

Selon Tourisme Centre-du-Québec, qui représente 300 membres dans la région, le plan gouvernemental permet aux entrepreneurs de mieux se préparer pour les semaines à venir.

La prévisibilité, c'est une clé pour notre industrie. Ça permet vraiment à tout le monde de recommencer à envoyer des signaux clairs à nos clientèles, que ce soit en tourisme d'affaires ou à notre clientèle touristique , explique Marie-Hélène Beaupré, la responsable des communications de Tourisme Centre-du-Québec.

Le milieu souhaite par-dessus tout que la reprise soit là pour rester.

Avec les informations de Jean-François Dumas