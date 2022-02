Le salaire minimum sera à 15 $ l’heure en 2024 en Nouvelle-Écosse

Pour atteindre les 15 $ l’heure en avril 2024, la province s’engage maintenant à procéder à cinq augmentations en deux ans, au rythme de deux par année, totalisant 2,05 $.

Les hausses du salaire minimum en Nouvelle-Écosse 1er avril 2022 : 13,35 $ (+0,40 $)

1er octobre 2022 : 13,60 $ (+0,25 $)

1er avril 2023 : 14,30 $ (+0,70 $)

1er octobre 2023 : 14,65 $ (+0,35 $)



Un salaire minimum de 15 $ l’heure est réclamé depuis plusieurs années en Nouvelle-Écosse et ailleurs. L’Alberta a été la première province à atteindre ce seuil, en octobre 2018.

Salaire minimum ou minimum vital?

Avec la crise du logement dans plusieurs régions, et la forte inflation des derniers mois qui fait bondir les prix de la nourriture et de l’essence, des questions restent en suspens quant à la justesse d’une telle mesure pour 2024.

Le Centre canadien de politiques alternatives, un institut de recherche économique non partisan, qui se définit comme progressiste, calcule un revenu vital nécessaire pour assurer les besoins de base des résidents.

Dans ses plus récentes estimations, en novembre 2021, le centre décrétait que le salaire horaire permettant de vivre décemment s’élevait maintenant à 22,05 $ dans la région d'Halifax; à 21,03 $ dans les régions du sud comme Digby et Yarmouth; et à 18,45 $ au Cap-Breton.

15 $, c'est ce qu'on recommandait il y a cinq ans , déclarait le mois dernier la directrice du centre, Christine Saulnier.

Augmentations successives

Il y a quelques années, la Nouvelle-Écosse avait le salaire minimum le plus bas au Canada. L’ancien gouvernement libéral s’était fait tirer l’oreille pour le hausser, avant de finalement décréter des hausses successives jusqu’en avril 2021, puis des révisions de celles-ci qui ont finalement porté la rémunération minimum à son taux horaire actuel de 12,95 $.

L’ancien gouvernement promettait alors des hausses annuelles basées sur l’indice des prix à la consommation à compter de 2022, ce qui vient d’être révisé par les progressistes-conservateurs.

Il y a un mois, la province avait annoncé avoir suivi une première recommandation du comité d’examen du salaire minimum. On s’était engagé à le hausser de 40 cents pour le faire passer à 13,35 $ l’heure dès le 1er avril 2022, mais le premier ministre Tim Houston disait qu’il allait prendre le temps d’examiner les arguments du comité avant de décider de la suite des choses.