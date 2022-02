Possibles inondations au printemps selon les prévisions américaines

Des inondations qualifiées de légères à modérées sont attendues du côté américain du bassin de la rivière Rouge. Le risque d’une inondation plus importante augmente près de la frontière internationale, selon l’agence américaine.

Pour la ville de Pembina, située dans le Dakota du Nord à la frontière avec le Manitoba, une inondation est considérée comme majeure quand le niveau de la rivière atteint 59 pieds. Il y a en ce moment 65 % de possibilités pour que la rivière atteigne cette marque ce printemps, et 50 % de chance que le niveau monte à 50,3 pieds.

En 1997, le niveau la rivière avait atteint 54,94 pieds, un sommet inégalé jusqu’ici.

Le gel au sol est plus profond qu’en temps normal en raison de périodes de froid prolongées en janvier et au début du mois de février.

Le sol est gelé sur 30 cm de profondeur dans la plupart des régions du Dakota du Nord, en particulier dans les régions les plus nordiques de l’État, a indiqué une hydrologue américaine, Amanda Lee, en conférence de presse jeudi.

En même temps, les accumulations de neige sont plus importantes, bien que la situation soit inégale d’un endroit à un autre en raison de la poudrerie et des blizzards qui se sont produits au cours de l’hiver.

Le Dakota du Nord devrait en outre recevoir d'autres accumulations de neige dans la nuit de jeudi à vendredi avec le passage d’une tempête de neige.

Selon l’agence américaine, le froid et la neige devraient cependant céder la place à des conditions plus près des normales d'ici le début du printemps.

Cet hiver offre un contraste saisissant avec la sécheresse de 2021, l’année la plus sèche enregistrée jusqu’ici, mais on est encore loin des niveaux d’humidité des printemps de 2019 et de 2020.

Ces années-là, le niveau de la rivière Rouge à la hauteur de Pembina a été de 49,38 pieds et de 50,57 pieds respectivement.

La sécheresse de 2021 signifie que les sols pourront absorber une bonne part de la fonte des neiges, si celle-ci se produit lentement, selon l’agence américaine.

Du côté américain, les prévisions des inondations sont mises à jour toutes les deux semaines. Le gouvernement du Manitoba n’a pas encore commencé à publier les siennes.

Les 8 cm de neige qui se sont abattus sur Winnipeg jeudi portent à 182,2 cm la quantité de neige tombée jusqu’ici, selon le météorologiste d'Environnement Canada à la retraite, Rob Paola.

Il tombe en moyenne 127,6 cm de neige en hiver à Winnipeg.

Avec les informations de CBC