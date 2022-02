Le Salon du Livre 2022 de Québec sera en présence

C’est une première en deux ans, après deux annulations consécutives, le retour à une quasi-normalité, observe Daniel Gélinas, directeur général du Salon international du livre de Québec SILQ qui se dit très content de pouvoir enfin avoir un beau salon pour le Québec .

Les visiteurs pourront par ailleurs arpenter les allées du Centre des congrès sans limites de nombre grâce aux assouplissements sanitaires annoncés.

Et même si le délai est court d’ici au printemps prochain, la machine est lancée et la réponse des éditeurs est bonne. Plus de 300 kiosques ont déjà été réservés, et près de 12500 écoliers sont inscrits aux visites scolaires.

La part belle sera donnée aux auteurs québécois. (Archives) Photo : Radio-Canada / Julie Tremblay

Quant à savoir s’il y aura une thématique cette année, M. Gélinas lance joyeusement : si je pouvais trouver une thématique, c'est vraiment la notion de rencontre , les retrouvailles entre le public et les auteurs.

La formule est sensiblement la même que pour les éditions précédentes avec quelques nouveautés pour 2022. Il n’y aura peut-être pas de présidence d’honneur et le concept d’Auteur.e Studio, ce magazine littéraire mêlant entrevues et prestations artistiques enregistrées sur un plateau, verra le jour pour la première fois.

La part belle sera donnée aux auteurs québécois dont la production a été prolifique au cours des deux dernières années.

En ce qui concerne la présence d’écrivains internationaux, l’incertitude plane toujours, car les déplacements sont encore difficiles d’un pays à l’autre.

Un événement public le plus important depuis deux ans

Même effervescence du côté du Centre des congrès de Québec où les équipes se tiennent prêtes en vue du Salon international du livre de Québec SILQ .

On est contents , explique Pierre-Michel Bouchard qui dirige les lieux, ajoutant que l’an dernier, ils avaient travaillé très fort pour finalement annuler le rendez-vous à quelques jours de son lancement.

Le salon du livre, c’est généralement le plus gros événement qu’il y a au centre , dit-il. Son retour est donc une excellente nouvelle pour l’établissement de Québec.

Pierre-Michel Bouchard est président-directeur général du Centre des congrès de Québec. (Archives) Photo : Radio-Canada

Si les mesures sanitaires en vigueur actuellement sont maintenues au mois d’avril, le port du masque et la présentation du passeport vaccinal seront exigés à l’entrée du salon.

L’objectif de ces mesures, selon M. Bouchard, est également de rassurer les visiteurs plus frileux qui seraient craintifs de se retrouver en grand nombre.

Quel avenir pour les salons? L’industrie du livre a tiré son épingle du jeu depuis le début de la pandémie, la lecture étant devenue l’un des passe-temps favoris des Québécois. Les ventes n'ont pas non plus été affectées par l'absence d'événement littéraire.

Pour Daniel Gélinas, cela ne remet pas en question l'utilité des salons, car rien ne peut remplacer cet espace de contact entre le public et les auteurs.

Les outils technologiques et les rencontres virtuelles ont permis de maintenir un lien depuis le début de la pandémie, mais selon M. Gélinas, elles ont aussi montré leurs limites.

Il a donc bon espoir que les amoureux du livre reviennent en grand nombre lors du prochain salon.